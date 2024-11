Chi è Paolo Stile: tutto sul corteggiatore di Francesca Sorrentino a Uomini e donne

Il trono di Francesca Sorrentino entra nel vivo con i corteggiatori che non nascondono la reciproca antipatia e la voglia di conquistare il cuore della tronista. Tra questi c’è Paolo Stile che, dopo essere stato eliminato da Francesca, è stata richiamata dalla tronista che, sin dalla prima esterna, ha ammesso di aver cambiato idea e di volerlo conoscere avendo sentito subito un feeling speciale con lui. “Esteticamente mi piace tanto. Caratterialmente la sto scoprendo ancora ma sta uscendo quello che mi aspettavo ovvero una ragazza divertente e solare”, ha ammesso il corteggiatore.

Chi è Gianmarco Meo, corteggiatore di Uomini e Donne/ Lite con Paolo: le dolci parole di Francesca Sorrentino

Dopo alcune esterne belle e piacevoli, tuttavia, Paolo è rimasto a casa per due esterne consecutive per scelta di Francesca che ha deciso anche di dare spazio agli alti corteggiatori. Una decisione, quella della tronista, che non è affatto piaciuta a Paolo. “Da quanto tempo vi conoscete? Non mi va di vedere queste cose, è la seconda settimana che sto seduto qua” ha chiosato Paolo.

Alessio Pecorelli, perchè è stato cacciato da Uomini e Donne/ Maria De Filippi lo invita ad andarsene

Paolo Stile, lite a Uomini e Donne con Francesca Sorrentino e Gianmarco

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 21 novembre 2024, Paolo Stile torna al centro dello studio per un confronto con Francesca Sorrentino. Quest’ultima è uscita in esterna con Gianmarco ed è stata bene con lui e la situazione fa infuriare tantissimo Paolo.

Quest’ultimo, al centro dello studio, discute con Gianmarco ma anche con Francesca al punto da alzarsi e lasciare lo studio. “E’ giusto che lui si sieda. Poi se non gli sta bene può andarsene“, sbotta la tronista che non ha voglia di inseguire nessuno. Dopo aver lasciato lo studio, tuttavia, Paolo poi rientra nel tentativo di risolvere la situazione e spiegare il proprio punto di vista.

Uomini e donne anticipazioni, puntata 21 novembre 2024/ Paolo furioso con Francesca, Amal si elimina