Chi è Rosario Miraggio/ Il cantante è cambiato? “Canzoni non solo in napoletano…”

Il cantautore napoletano Rosario Miraggio, domenica 2 giugno, sarà ospite dell’ultima puntata di Domenica in per cantare il suo nuovo singolo: “Nudi per strada”. Nato a Napoli nel 1986, Rosario Miraggio, figlio del cantautore Franco Miraggio, inizia a cantare insieme a lui, a soli 8 anni e dopo aver duettato sulle note di “Io canto a te”, riceve addirittura i complimenti del grande cantante Mario Merola e il premio di “miglior voce emergente”. Spinto dalla sua passione e dai complimenti, Rosario pubblica il suo primo album “La professoressa Diana” ma non ottiene il successo che sperava e attenderà fino al 2004 prima di calcare di nuovo la scena musicale, questa volta con l’album “Amore in tre parole” con cui fa il suo vero esordio.

Franco Miraggio, chi è padre di Rosario?/ "Mi sarebbe piaciuto fargli sapere che..."

Dopo quell’esordio, Miraggio crea un album per omaggiare il padre: “Io canto a te” e poi l’album “Mille pezzi di cuore” che include il brano “La macchina 50” (noto anche per essere una delle colonne sonore della serie tv Gomorra). Altra svolta nella carriera di Rosario fu quella del 2008, anno in cui iniziò la sua collaborazione con Gigi D’Alessio ma anche la creazione di brani diversi dal genere neomelodico, che lo portarono a esibirsi per la prima volta in televisione.

Dj Ringo attacca Victoria dei Maneskin: "Tutti rocker col c**o degli altri"/ Video: "Musica di mer*a"

Rosario Miraggio: il nuovo album e i progetti futuri

Dopo il successo dell’album “Fortemente” (in collaborazione con i Club Dogo e Mai Via), oggi Rosario Miraggio è pronto per riaffermarsi sulla scena musicale grazie all’album “Uguale a me”. Il nuovo album di Miraggio conta varie collaborazioni, stavolta anche con artisti nuovi del panorama musicale, tra cui LDA, Aka7even e Hal Quartier.

L’album di Rosario sta già riscuotendo un grande successo sulle piattaforme musicali, ma sui social c’è anche chi lo critica e afferma che si sia allontanato troppo dalle sue origini, dal genere neomelodico, rinnegando un po’ tutto il suo percorso per “la musica commerciale”. Alle critiche, come riporta Musicalnews, Rosario Miraggio ha prontamente risposto: “Credo che la parola chiave sia compromesso; un equilibrio che va cercato nell’andare incontro a quello che “suona” oggi, senza tuttavia, snaturarsi, perdersi. La melodia è un po’ il nostro abito, quello che indossiamo e rispecchia la nostra personalità. La verità, come dico spesso nei concerti, vince sempre; le canzoni rispecchiano la mia personalità e non sforzo, canto come sento, come la mia anima mi suggerisce e non solo necessariamente in napoletano”. Le ambizioni di Miraggio sono tante e tra i progetti futuri ci sono l’uscita di un altro album e un tour estivo in tutte le piazze del sud italia.

Olivia Testa, figlia di Fiorello, assunta da Fondazione Milano-Cortina/ Nuovo "nome d'arte" per le Olimpiadi

© RIPRODUZIONE RISERVATA