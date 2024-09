C’è anche Rossella Brescia tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, oggi conduttrice radio-televisiva di successo è pronta a raccontarsi a cuore aperto: dai primi anni in tv alla consacrazione grazie alla scuola più seguita d’Italia. Una carriera a 360° quella di Rossella Brescia: ballerina, attrice, modella e conduttrice sia per la radio che per la tv che sin da bambina sognava le luci della ribalta.

Rossella Brescia: “Il mio ex compagno Luciano Cannito? Mi lasciò lui, fu uno choc”/ “Con Giorgia Meloni…”

Dalle pagine di Quotidiano Nazionale, la Brescia ha confessato: “il mondo dello spettacolo mi ha sempre attirato a 360 gradi. Sin da bambina sognavo di interpretare le vite degli altri, attraverso diverse forme d’arte, dalla danza alla prosa”. Ricordando proprio la sua infanzia, Rossella si è immaginata bambina nella sua stanza a sognare i grandi palcoscenici utilizzando la spazzola per capelli della mamma come microfono!

Rossella Brescia e Luciano Cannito si sono lasciati?/ "È finita un'altra storia": l'indiscrezione

Rossella Brescia, tra i suoi rimpianti c’è anche un “no” detto a Giuseppe Tornatore

Il debutto di Rosella Brescia in televisione risale al lontano 1994 con Pippo Baudo, uno dei maestri indiscussi del piccolo schermo. “Ero stata scelta per far parte del corpo di ballo da Roberto Croce e Gino Landi” – ricorda la Brescia che all’epoca era una ragazza timida ed impacciata dinanzi al video. Poi la gavetta fino alla grande chance: l’ingresso nei programmi di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Tutto questo grazie alla danza che è stata il suo trampolino di lancio: “ballare forgia il carattere, educa alla disciplina, al rispetto per gli altri e insegna a diventare dei combattenti. Se sono resiliente è proprio grazie alla danza”.

Rossella Brescia e Kledi Kadiu hanno avuto in flirt?/ "Sulla scena avevamo un’intesa pazzesca, e molti..."

Tra i suoi rimpianti c’è anche un “no” detto a Giuseppe Tornatore per recitare nel ruolo di Malena poi andato a Monica Bellucci: “u errore che non rifarei. Avevo 20 anni, un fidanzato molto geloso e una mentalità da 15enne”. Infine il capitolo figli di cui la showgirl ha parlato dalle pagine di Vanity Fair: “li desidero ma non mi fisso”.