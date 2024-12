Sono ben trentatré gli anni di differenza tra Sofiane Bennacer, fidanzato di Valeria Bruni Tedeschi, e il ragazzo, attore di 26 anni con il quale l’artista italiana, ma con cittadinanza francese, ha una relazione ormai da qualche anno. I due si sono conosciuti sul set del film “Forever Young (Les amandiers)” diretto proprio dalla sorella di Carla Bruni. Poco dopo la diffusione del film, sono arrivate ai danni di Sofiane Bennacer delle accuse molto pesanti che lo vorrebbero come colpevole di abusi e violenze nei confronti di quattro donne, che hanno deciso di denunciarlo.

Il giovane attore è stato denunciato per dei fatti che sarebbero avvenuti tra il 2018 e il 2019 in varie cittadine francesi, come Mulhouse, Strasburgo e Parigi. Le presunte vittime, conosciute alla scuola teatrale “Le filature”, hanno parlato di rapporti non consensuali. Lui si è sempre difeso dalle accuse parlando di false testimonianze senza prove. Nonostnate ciò, questo ha in parte minato la sua carriera: ad esempio è stato escluso dalla corsa ai premi del cinema francese del 2022 nonostante la sontuosa performance nel film “Forever Young”.

Valeria Bruni Tedeschi, nonostante le accuse ai danni del fidanzato Sofiane Bennacer, lo ha sempre difeso: “Gli sto vicino, lo sostengo. Perché oggi se parli di presunzione d’innocenza ti ridono in faccia, invece è un pilastro della democrazia e calpestarla è un atto disumano” ha sottolineato l’attrice torinese, ma in Francia fin da piccolina. Valeria ha scelto Sofiane per il suo film perché era rimasta impressionata dalle sue incredibili doti artistiche e da quel momento ha deciso di fidarsi di lui, nonostante le voci che circolavano. Nei mesi successivi tra i due è cominciato anche un rapporto amoroso.

Parlando ancora della vicenda che ha visto come protagonista il suo compagno, nonché collega, l’attrice aveva poi confermato il rapporto amoroso tra i due: “(…) Voglio dire che abbiamo effettivamente una relazione amorosa, ma questo rapporto è iniziato molto dopo la fine delle riprese, ed è basato innanzitutto su un’amicizia profonda”.