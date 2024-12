Chi ha ucciso Carlo, il figlio di Nemo Bandera ne Il Patriarca? Anticipazioni ultima puntata

Come finisce Il Patriarca 2? È questa la domanda che i telespettatori più affezionati della fiction di Canale 5 si chiedono e la l’attesa risposta arriverà nell’ultima puntata in onda questa sera, venerdì 20 dicembre 2024 su Canale5. La fiction con protagonista Claudio Amendola avrà un finale chiuso che non lascerà trame irrisolte e aperte e dunque si scoprirà chi ha ucciso Carlo de Il Patriarca e perché e soprattutto se il padre, Nemo Bandera, lo scoprirà. Innanzitutto è stato Mario Rizzi ad uccidere Carlo, il figlio di Nemo Bandera nella puntata finale della scorsa stagione della fiction.

Perché Mario Rizzi ha ucciso Carlo de Il Patriarca? Il motivo è presto detto, l’avvocato è il braccio destro del Patriarca e, oltre che genero, è stato anche designato come suo erede. Il rapporto dell’uomo con Carlo, il più piccolo dei figli di Bandera è fraterno e per questo quando viene rapito da Freddy fa di tutto per liberarlo andando egli stesso all’incontro con i rapitori per consegnargli il denaro. Lo scambio avviene nel migliore dei modi ma una volta libero Carlo inizia a provocare Rizzi dicendogli che vuole convincere il padre ad allontanarlo dalla famiglia. Ed a questo punto che Mario, terrorizzato dall’idea di perdere soldi e potere e soprattutto la possibilità di prendere lui un giorno il posto di Nemo, aggredisce Carlo fino a ucciderlo, spezzandogli l’osso del collo.

Come finisce Il Patriarca 2: Nemo Bandera scopre che Mario Rizzi ha ucciso il figlio e la vendetta sarà devastante

La verità sulla morte del giovane non è mai venuta ma nell’ultima puntata in onda questa sera Nemo Bandera scoprirà chi ha ucciso Carlo, suo figlio e la vendetta sarà devastante. Le anticipazioni su come finisce Il Patriarca 2 non si sbilanciano molto ma quel che è certo è che Il patriarca di Levante scoprendo di essere tradito da uno dei suoi uomini più fidati e leali si vendicherà in modo spietato. Del resto, in una recente intervista al sito di Fanpage.it, Claudio Amendola a tal proposito ha anticipato: “Il commento più frequente era “Però mi raccomando eh, a quello vendetta” (ride ndr.) Non sarà facile, ma credo proprio che arriveremo a soddisfare quella voglia di rivalsa.”