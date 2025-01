Ci siamo: questa sera, mercoledì 8 gennaio, il Grande Fratello annuncerà i provvedimenti disciplinari tanto attesi, svelando chi saranno i concorrenti coinvolti. Nei giorni scorsi, i profili social ufficiali del programma hanno comunicato l’annullamento del televoto in corso, preannunciando sanzioni ma senza rivelare i nomi dei responsabili. Tutte le ipotesi si sono concentrate su tre concorrenti: Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi. Helena e Jessica sono state protagoniste di uno scontro furioso, durante il quale Jessica ha rivolto gravi insulti alla modella brasiliana, che a sua volta le ha lanciato un bollitore e l’ha insultata chiamandola “pu**ana”. Ilaria, invece, sarebbe stata coinvolta in un’aggressione fisica nei confronti di Helena, in una scena censurata.

Stefano Tediosi sbugiarda Grande Fratello:"Helena squalificata? Punite tutti"/ "Bestemmie e oggetti lanciati"

Negli ultimi giorni, molti rumors si sono diffusi online, alimentando ipotesi su come il GF gestirà la situazione. C’è chi parla di un televoto flash, chi ipotizza una nomination d’ufficio, e chi invece prevede una squalifica immediata. Tra le voci più insistenti, c’è sicuramente quella di un’eliminazione diretta per Helena durante la puntata. Tuttavia, è probabile che il Grande Fratello cercherà di evitare questo scenario per diversi motivi.

Jessica Morlacchi non cambia idea su Helena: "Folle? Mi prendo le mie responsabilità"/ "Verrò rimproverata"

Il Grande Fratello squalificherà Helena Prestes? Perché potrebbero cercare in tutti i modi di evitare una sua eliminazione

L’eventuale uscita di Helena Prestes sarebbe una perdita enorme per il Grande Fratello. Nei primi mesi, quest’edizione ha faticato a decollare, segnando ascolti a dir poco deludenti. Un problema legato soprattutto a un cast che, salvo pochi concorrenti, non ha saputo creare grandi dinamiche. Helena, partita in sordina, è stata una delle poche a emergere, tirando fuori un carattere forte e finendo per mettersi contro gran parte della Casa. E si sa, le dinamiche “tutti contro uno” funzionano e piacciono molto al pubblico, come dimostra il caso di Beatrice Luzzi, che da concorrente “bersaglio” è arrivata alla poltrona da opinionista.

Nuova concorrente al Grande Fratello per Zeudi di Palma? "In arrivo una donna per lei dopo Helena"/ Lo scoop

Ma, non finisce qui. La storia d’amore tra Helena e Zeudi Di Palma si è trasformata in un vero e proprio fenomeno web. L’amicizia speciale tra le due ha attirato fan da ogni parte del mondo, riportando al reality una popolarità social che sembrava ormai persa. Proprio nel cuore del loro rapporto, perdere una delle due protagoniste sarebbe un colpo durissimo per il programma, rischiando di allontanare una grande fetta di pubblico. D’altra parte, con la linea rigida imposta da Pier Silvio Berlusconi, ignorare i comportamenti di Helena sarebbe compromettente per l’immagine del programma. La soluzione più probabile? Un televoto flash dedicato solo alla Prestes, lasciando al pubblico la decisione finale. In questo modo, il Grande Fratello eviterebbe di esporsi direttamente, contando sul sostegno dei numerosissimi fan delle “Zelena” per salvarla. Sarà questa la scelta di Alfonso Signorini e il resto degli addetti ai lavori? Chissà…