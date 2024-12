Con i loro intrighi i concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello continuano a catturare l’attenzione di moltissimi fan, molti di loro si chiedono se nascerà davvero l’amore tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Le due si sono avvicinate sempre di più nella casa più spiata d’Italia nelle ultime due settimane. Spesso si ritagliano dei momenti per stare da sole, dove non mancano coccole e tenerezze, tra loro è scattato anche un bacio.

Le due gieffine stanno approfondendo la loro conoscenza al Grande Fratello e il loro legame sta diventando sempre più speciale, tantissimi sono i telespettatori che fanno il tifo per questa ‘coppia’, il loro rapporto però al momento non è ancora chiaro. Decideranno di iniziare una relazione? Nei giorni scorsi il loro rapporto ha fatto i conti con qualche turbolenza, Zeudi Di Palma ha messo in dubbio la sincerità di Helena Prestes, teme che possa essere ancora interessata Javier e ha ammesso che non si fida più di lei.

Sta nascendo l’amore tra Zeudi ed Helena al Grande Fratello? Cosa hanno detto sul loro rapporto

Nella serata di ieri Zeudi Di Palma ha chiesto alla modella brasiliana di parlare del loro rapporto, quest’ultima senza giri di parole ha chiaramente detto che al momento non è pronta ad avere una relazione stabile. Alla gieffina ha detto che in lei vede tante cose belle e che mentre si abbracciano immagina come sarebbe avere una vita insieme fuori. Ha poi svelato: “Ma io non sono pronta per avere un rapporto con un’altra persona.”

Alla sua compagna di avventura Helena Prestes ha chiesto di non rendere il loro rapporto pesante, spera che lei possa capirla perché è molto più complessa rispetto agli altri inquilini della casa del Grande Fratello. La reazione di Zeudi Di Palma è stata molto tranquilla, a detta sua nemmeno lei è pronta per una relazione ma le ha recriminato il fatto che non è stata molto sincera con lei. Il motivo? Le ha fatto notare che è sempre più vicina a Javier e le ha ribadito il fatto che da parte sua potrebbe nascere un sentimento più forte rispetto a quello che prova lei.

La gieffina ha fatto sapere che ogni tanto si allontana per protezione, in lei ha fiducia ma spesso non riesce a capirla ed è per questo che è molto confusa. Zeudi Di Palma ha detto ad Helena Prestes che vorrebbe avere un rapporto con lei e costruire qualcosa. Sente che è una persona che potrebbe far parte della sua vita, infatti vorrebbe frequentarla dopo il Grande Fratello.