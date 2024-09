CHI SONO GLI EX DI DALILA DI LAZZARO? “CON NICHOLSON E DE NIRO HO…”

Chi sono gli ex di Dalila Di Lazzaro e cosa sappiamo oggi della sua vita sentimentale? Questo pomeriggio, nel corso della puntata del sabato di “Verissimo”, ci sarà spazio anche per la confessione a cuore aperto della scrittrice, attrice ed ex modella di Udine che torna nel salotto televisivo di Silvia Toffanin a qualche tempo di distanza dall’ospitata in cui aveva anche parlato delle violenze sessuali subite quando era ancora piccola. E, in attesa di vedere se la diretta interessata tornerà su quel delicato argomento, possiamo invece aprire una parentesi più leggera sulle sue vicende sentimentali provando a scoprire chi sono gli ex di Dalila Di Lazzaro, tra brevi liaison e anche alcuni volti molto noti dello showbiz italiano e internazionale.

Per parlare della intensa vita amorosa e di chi sono gli ex di Dalila Di Lazzaro dobbiamo partire da Franco Cocetta, suo primo marito oltre che l’uomo con cui ebbe ancora 16enne l’unico figlio Christian nel 1969, scomparso poi tragicamente a soli 22 anni a seguito di un incidente automobilistico: i due scapparono di casa assieme quando l’attrice era ancora 16enne, poi la loro storia finì e da allora nel cuore dell’allora modella e oggi apprezzata scrittrice si sono avvicendati diversi uomini, tra attori famosi e personaggi di spicco come Gianni Agnelli. E in una lunga chiacchierata col ‘Corriere della Sera’, la Di Lazzaro ha rievocato molte di queste storie, alcune con toni anche comici come ad esempio l’incontro con Robert De Niro: “Il mio mito del cinema, ma viverlo è stata una delusione…”.

DI LAZZARO, “RICHARD GERE? BELLO COME IL SOLE. AGNELLI? SUL PIANO UMANO…”

Come accennato, scoprendo chi sono gli ex di Dalila Di Lazzaro merita un posto d’onore proprio l’attore statunitense: “Non lo riconobbi subito, sembrava un frate (…) Poi quando saluto e me ne vado, De Niro esce con me e non sapevo come smollarlo. Mi resta dietro per tutta Trastevere. ‘Vengo con te’, io con i tacchi sui sampietrini…” lo spassoso racconto dell’attrice che cerca di seminare il collega. Provvidenziale fu un tassista capitolino che la ‘salva’ dopo che Bob l’aveva baciata e lei cercava di divincolarsi. “Dico al tassista: ‘Vada via’: una liberazione!”. Tra gli altri flirt, veri o solamente attribuiti a Dalila, anche quello con Jack Nicholson (““Mi chiamava ‘sweet dream’. Girava per casa con delle pantofole leopardate”), la breve storia con Giovanni Terzi, attuale partner di Simona Ventura, e pure l’ex tennista Yannick Noah (“Lo conobbi al Foro Italico (…)Yannick stava servendo ma si fermò per guardarmi. Iniziò così…”).

Tuttavia, oltre a De Niro, chi sono gli ex di Dalila Di Lazzaro più celebri e che meritano un posto particolare in questa nostra rassegna? Sicuramente Richard Gere e Alain Delon, senza dimenticare il flirt con Gianni Agnelli: “Richard l’ho conosciuto quando non era famoso. Era bello come il sole e lavorava in teatro (…) Ci siamo visti e rivisti tante di quelle volte e alla fine lui mi ha chiesto di andare con lui e io gli ho detto che gli volevo bene, ma non mi piacciono gli attori”. Con l’attore francese ebbe invece una relazione molto ‘movimentata’ e dopo la sua morte ha voluto ricordarlo, parlando di una persona “perseguitata dalle donne”, rievocando anche l’ultima volta che avevano fatto l’amore. Infine, l’Avvocato che era solito raggiungerla in elicottero: “Ci siamo frequentati per molto tempo. Un uomo affascinante, ma sul piano umano non mi ha mai entusiasmato (…) Con il portasigarette di Bulgari che mi regalò ci pagai l’anticipo di una casa”.