Dopo ben 16 anni di assenza a breve andrà in onda una nuova edizione de La Talpa, saranno dieci i concorrenti che parteciperanno al reality e moltissimi telespettatori non vedo l’ora di scoprire tutto quello che succederà. Dopo una lunga attesa da parte dei fan del programma è stato finalmente svelato il cast ufficiale, si tratta di personaggi noti nel mondo dello spettacolo che si renderanno protagonisti di alleanze, intrighi e sicuramente anche finti legami di amicizia. Tutti insieme dovranno vincere il montepremi, tranne ‘la talpa’. Al momento non è stata ancora svelata la data ufficiale, sembra però che il reality approderà presto sul piccolo schermo, andrà in onda su Canale 5 e sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma chi sono i concorrenti che parteciperanno alla nuova edizione de La Talpa? Il cast sarà composto da: Andrea Preti, Elisa Di Francisca, Veronica Peparini in coppia con Andreas Muller, Marina La Rosa, Marco Melandri, Ludovica Frasca, Alessandro Egger, Lucilla Agosti, Orian Ichaki e Gilles Rocca.

La nuova edizione de La Talpa stando ai rumors dovrebbe andare in onda a fine ottobre o inizio novembre, si attende però l’ufficialità e l’attesa da parte dei tantissimi fan del reality è tantissima. In molti sono anche curiosi di vedere Diletta Leotta nei panni di conduttrice, ci sarà infatti lei al timone della nuova edizione. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda domenica 20 ottobre 2024, si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni in merito alla sua nuova esperienza televisiva.

Diletta Leotta ci ha tenuto a precisare che ha messo tutta se stessa per realizzare il suo ‘primo figlio televisivo’ e per lei è un progetto straordinario. Alla Toffanin ha rivelato che sarà un programma tridimensionale, con una parte di pura azione fatta di prove al limite della sopportazione umana, missioni e spionaggio e una parte più emotiva. La meravigliosa conduttrice ha anche fatto sapere che non ci sarà un vero e proprio studio televisivo nella nuova edizione de La Talpa, ci sarà infatti una ‘villa delle spie’ in cui si svolgerà il reality e una ‘corte delle spie’ in cui i concorrenti potranno interagire con lei.

