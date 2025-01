Gianni Morandi ha avuto tre figli durante la sua vita. I primi due, Marianna e Marco, sono nati dalla relazione con la sua prima moglie Laura Efrikian mentre Pietro (in arte Tredici Pietro) è nato dall’amore con l’attuale consorte Anna Dan. Si tratta del più giovane, che a 25 anni ha deciso di seguire le orme del padre diventando a sua volta un bravissimo cantautore. Anche il figlio Marco Morandi ha scelto la stessa strada tanto da aver partecipato anche al Festival di Sanremo.

Marianna e Marco sono nati nel 1969 e nel 1974 e a differenza degli altri fratelli, l’unica figlia femmina ha scelto una strada lontana dalla musica. Oggi, infatti, è un attrice teatrale che si è diplomata all’Accademia di Arte di Roma. I fan della famiglia Morandi avranno sicuramente visto Marianna recitare nelle due serie televisive insieme al padre, intitolate rispettivamente “Le madri” e “La forza dell’amore“. Della sua vita privata si sa molto poco, se non che ha avuto un matrimonio durato ben nove anni con Biagio Antonacci.

Marco Morandi, figlio di Gianni Morandi è invece colui che forse più di tutti ha sofferto il continuo paragone con il padre. Oltre alla visibile somiglianza fisica con il cantante, Marco è stato spesso oggetto di insulti sui social per via del fatto che secondo molti sembra più vecchio di suo padre. Ad ogni modo, ha sempre fatto fronte alle critiche lavorando su sè stesso. Nel 2002 Marco Morandi è stato a Sanremo presentando la canzone “Che ne so” con la sua band mentre nei primi anni 2000 ha recitato nel musical Gianburrasca. Sulla sua vita sentimentale si sa che è divorziato da Sabrina Laganà e ha avuto tre figli con lei: Tommaso, Jacopo e Leonardo.

Passiamo ora all’ultimo figlio della coppia, Pietro. Dal 2018 ha iniziato la sua carriera di cantante e ha lavorato anche con Madame e Mecna. Per quanto riguarda l’infanzia, i figli di Gianni Morandi hanno ammesso di aver vissuto anni difficili con un padre che era la star del momento e le tante implicazioni che questo comporta. Oltretutto, i figli hanno sempre raccontato di come Gianni Morandi fosse un padre severo e che spesso “volavano sberle” quando si comportavano male. “Con quelle manone…” ha raccontato ironicamente a Verissimo Marco Morandi.