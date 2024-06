Chi sono le Sensual Ladies, in finale a L’Acchiappatalenti/ Carolyn Smith e delle ballerine molto speciali

Chi sono le Sensual Ladies, in finale a L’Acchiappatalenti

Carolyn Smith si è presentata sul palcoscenico de l’Acchiappatalenti con la crew delle Sensual Ladies: un gruppo di ballerine molto speciali. Come la stessa Carolyn ha raccontato, sono tutte donne che hanno affrontato malattie piuttosto invalidanti che hanno superato con tanta forza d’animo e con la passione che la danza ha saputo donare loro. Nella loro ultima esibizione hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza riuscendo a vincere la puntata con uno spettacolo semplice ma al tempo stesso elegante e sensuale.

La coreografia è stata caratterizzata da espliciti richiami alla musica soul e allo swing degli anni ’30 e ’40 che ha permesso di vivere atmosfere magiche e sognanti.

Fedez passa la notte con la fidanzata Garance Authié/ Serata romantica a casa del cantante

Wanda Nara ispirata dalla forza delle Sensual Ladies

Ha creduto nelle Sensual Ladies la poliedrica Wanda Nara che a sua volta sta attraversando un momento difficile della propria vita, in ragione della malattia emersa nel corso degli ultimi mesi. La coreografia è risultata ben riuscita con i vari giurati che hanno apprezzato molto la loro esibizione e il pubblico si è alzato in piedi a tributare un doveroso applauso e una standing ovation meritatissima. Ora l’ensemble guarda con estrema entusiasmo e positività alla finale, per la quale sta preparando un’esibizione che promette di lasciare a bocca aperta tutti. Per Wanda Nara ci sarà la possibilità quindi di poter centrare la vittoria in questo talent che potrebbe significare tanto anche per la sua condizione personale.

Giorgia Soleri: “Nello sport sono incapace”/ “A scuola presi il debito in educazione fisica, che fallimento!”

La danza come terapia: l’esperienza di Carolyn Smith e delle Sensual Ladies

Carolyn Smith nell’intervista di presentazione ha parlato del suo percorso con la malattia diagnosticata nel 2015 e con una realtà estremamente complessa nella quale si è ritrovata a perdere non solo la salute, ma anche la femminilità. Non si è data per vinta e ha combattuto con tutte le proprie forze affrontando con coraggio anche la perdita di capelli. Fondamentale è stato per lei il sostegno di Milly Carlucci che l’ha sempre incoraggiata durante Ballando con le Stelle. Inoltre, ha parlato del gruppo e della composizione che prevede elementi validi dal punto di vista tecnico, le cui capacità sono state acquisite proprio durante il percorso verso la guarigione. Ora una nuova sfida attende le Sensual Ladies che dovranno cercare di sorprendere la giuria e il pubblico con una coreografia che colpisca al cuore: il vero punto di forza di queste talentuose e forti concorrenti.

Francesco Moser, papà Ignazio/ Dopo la separazione: "non sono più solo. Ho una nuova compagna"

Sensual Ladies, per la finale de L’Acchiappatalenti – VIDEO













© RIPRODUZIONE RISERVATA