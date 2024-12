Chiamamifaro piange ad Amici 2024 parlando delle sue insicurezze: lo sfogo

Chiamamifaro è finita sotto i riflettori di Amici 2024 per uno sfogo personale e intimo mostrato poi a tutti i compagni. La cantante, il cui vero nome è Angelica Gori, durante una telefonata col fidanzato ha raccontato di sentirsi non integrata nel gruppo di Amici. “Ho come la sensazione che io sto sempre per i cazz* miei ma ci sono i gruppetti che parlano… altre sono molto amiche, io non parlo con nessuno.” ha esordito la cantante, spiegando di sentire la necessità di trovare un amico.

“Mi sento di sparire un po’ vicino a queste persone, – ha spiegato Chiamamifaro rispetto ai compagni d’avventura – come Antonia che è molto più frizzante di me, schietta, senza filtri. Mi sento un po’ tagliata fuori, in disparte, è come se con le amicizie non riesco a lasciarmi andare.”

Le parole di Maria De Filippi a Chiamamifaro

Di fronte a queste parole, Maria De Filippi ha deciso di intervenire e approfondire il discorso con Angelica, invitandola a non chiudersi. “È un limite che mi auto impongo io, che devo cercare di superare qui dentro, anche perché ci sono delle persone bellissime qui dentro. – ha spiegato la giovane artista – Faccio sempre un po’ fatica quando conosco persone nuove a riuscire a essere autentica e spensierata, come se camminassi sempre in punta di piedi e non voglio farlo in quella che è casa mia.” “Per il mestiere che fai devi riuscire a superare questo limite”, le ha allora detto la conduttrice. Il momento si è concluso con l’abbraccio e il supporto generale dei suoi compagni di avventura di Amici 2024.