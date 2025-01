I rapporti all’interno della casa del Grande Fratello non conoscono mezze misure perché tutto si vive in maniera amplificata. È così sembra essere anche per il rapporto tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, soprattutto dopo la dichiarazione di quest’ultimo. In queste ore, però, si sono ritrovati a discutere di quello che è successo in puntata a proposito della ‘catena di salvataggio’. La concorrente si è infatti detta molto delusa dal comportamento di Alfonso.

Eliminato Grande Fratello: in 9 al televoto/ Chi rischia di uscire: Maxime, Eva, Bernardo in pole

“Ci sono rimasta male per quello che hai detto, non per quello che hai fatto. Non ti credo”, ha dichiarato la ragazza, che non capisce come mai lui abbia deciso di salvaguardare l’amicizia piuttosto che la persona a cui è interessato.

Grande Fratello: nessun punto d’incontro tra Chiara e Alfonso

Alfonso D’Apice al Grande Fratello ha deciso di salvare il suo amico Javier e ha poi espresso il suo dispiacere nel non essere riuscito a fare la stessa cosa con un’altra persona con cui ha legato ovvero Zeudi Di Palma. Avrebbe voluto fare la stessa cosa con Max e Chiara, ma non gli è stato possibile, e ha provato a giustificarsi con quest’ultima, dicendole che tanto dava per scontato che ce l’avrebbe fatta in un modo o nell’altro.

Javier Martinez spiazza Lorenzo Spolverato e lo difende dal guru della moda/ "Accanimento contro di te"

Il ragionamento di Alfonso ha fatto piacere a Chiara Cainelli? Assolutamente no: ha detto di non comprenderlo, anzi, è rimasta stupita da Emanuele che l’ha scelta e quindi salvata. Una cosa per lei inaspettata, visti i trascorsi che hanno avuto. Il loro rapporto sembra essere sempre più sfilacciato e non si sa se riusciranno a ricucirlo. E pensare che, proprio nella puntata di ieri sera, c’è stata la prova del bacio che ha visto Chiara e Alfonso molto vicini. Il ragazzo, per avere un ulteriore extra per la spesa, ha baciato la ragazza (bendata) con molto trasporto. Forse un po’ troppo? Sì, perché lei a un certo punto si è tirata indietro dicendo che più che un bacio era direttamente un limone.

Lorenzo Spolverato attacca Javier Martinez “Senza me e Shaila dove ti aggrappi?”/ Tensioni al Grande Fratello