Chiara Cainelli rivela il rapporto con il fratello Stefano: un legame molto speciale

Nella casa del Grande Fratello 2024 la giovane modella Chiara Cainelli si è aperta con la compagna di gioco Ilaria Galassi, con la quale ha deciso di condividere alcune speciali informazioni riguardanti la sua famiglia. In particolare Chiara Cainelli ha colto l’occasione per parlare del suo rapporto con il fratello gemello, una persona fondamentale e molto importante nella sua vita, nonostante i due non vivano più sotto lo stesso tetto, la concorrente del Grande Fratello sa di poter sempre contare sul fratello

“Lui ha le chiavi di casa, voglio che sappia che casa mia è sempre casa sua, a volte lo avverto quando so che c’è qualcuno a casa mia e gli dico non venire, se io sto male c’è sempre qualcosa, si presenta da me e mi porta di tutto, o da mangiare cinese, o il gelato. Non è una persona nella quale cerco molto il consiglio, ma quando sono disperata glieli chiedo e mi sa dare delle risposte. E’ molto chiuso anche se fa il forte cinquanta volte più di me, faccio la ruffiana un po’ con lui e si salva” le parole di Chiara Cainelli con la sua compagna di gioco nel loft più spiato d’Italia.

Chiara Cainelli si avvicina a Alfonso D’Apice al Grande Fratello 2024?

Intanto la giovane modella, lontana dagli affetti di casa, si gode l’avventura al Grande Fratello 2024, dove ha approfondito la conoscenza di Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna. Tra i due è nata una certa complicità nelle scorse settimane e non è da escludere che tra di loro possa scoccare una scintilla, Chiara Cainelli si è accorta dell’interesse di Alfonso D’Apice, che pareva inizialmente interessato a Zeudi, e nel corso di una chiacchiera non ha fatto niente per nasconderglielo.

“Tu provi interesse per la mia persona principalmente, e basta? Parlare di queste cose mi mette in difficoltà, quindi siamo due impacciati in questo momento”. Chissà però che tra i due non possa scattare qualcosa di diverso nelle prossime settimane.