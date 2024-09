Dopo tre mesi di vacanza tra Grecia e altre isole in giro per il mondo, Chiara Ferragni è tornata in Italia, nella sua casa a City Life in quel di Milano. Ibiza, Corsica, Mykonos e Budapest, queste alcune delle mete raggiunte dall’influencer nel corso dell’estate, rigorosamente senza Fedez, ex marito che dopo di lei sta vivendo mesi a dir poco bollenti. Ed è così che Chiara Ferragni è tornata su Instagram con le foto “milanesi”, con la sua Paloma, il cane adottato dopo la morte di Matilda e con alcune foto dei bambini Leone e Vittoria, inquadrati sempre di spalle.

Una didascalia che dice tutto: “Settembre: si torna a casa“, che fa da corredo a 20 fotografie in cui si vede anche un tatuaggio nuovo. A fare scalpore è però Paloma, il cane che la bella influencer ha apparentemente dimenticato in questi tre mesi di vacanza. Nelle foto lo coccola, lo abbraccia, lo fa salire sul letto e lo tiene stretto a sè, cosa che ha incendiato i social, i quali la accusano di usare la labrador Paloma solo per ripulirsi la coscienza.

Molti accusano Chiara Ferragni di aver copiato la strategia di Fedez, il quale ha adottato un altro cane dopo essersi allontanato dalla famiglia, chiamandolo “Silvio”. Anche lui sta postando numerose foto con il cucciolo al mare e mentre nuota in piscina. Un utente le scrive: “Ora solo foto con il cane, ti prego chi è ti consiglia di fare queste cose?“, e lei risponde piccata: “Il mio cervello“. Chiara Ferragni è sommersa giornalmente da commenti di ogni tipo, tra chi la critica per il suo stile di vita incurante di quanto successo con il Pandoro-Gate e chi invece la sostiene continuamente ritenendola in buona fede.

Alcuni le fanno anche i complimenti per la bellezza di Leone e Vittoria, mentre tra i commenti qualcuno è curioso di sapere che tatuaggio si è fatta. Quel che è certo, è che questa sovraesposizione forzata del cane non piace a nessuno, soprattutto agli amanti degli animali che non vedono buona fede in questi gesti continui e in questi scatti eccessivi pubblicati sui social. Dal canto suo, Chiara Ferragni sembra essersi stancata di stare zitta e inizia a rispondere a chi le muove queste accuse.