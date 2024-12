Non è Natale senza Christian De Sica, il popolare attore, regista e showman italiano figlio del celebre ed indimenticabile Vittorio de Sica. Per il 2024 l’attore è tornato nella sale cinematografiche con un nuovo cinepanettone dal titolo “Cortina Express” con Lillo e Isabella Ferrari. Un nuovo film destinato a diventare una cult delle vacanze natalizie anche se proprio l’attore, intervistato da movieplayer.it, ha rivelato: “in questo film ‘è uno swing e un twist molto fresco”. Non solo, De Sica è tornato a parlare del fenomeno tanto criticato del Cinepanettone che per decenni è stato l’imperdibile appuntamento delle festività natalizie per milioni e milioni di telespettatori.

CORTINA EXPRESS/ Il film che prova a "rinaminare" il cinepanettone con De Sica e Lillo

“E’ un genere costante, ma il tono cambia, nonostante le mode resistano” – ha detto l’attore e regista che con “Cortina Express” sigla il suo 22esimo film di Natale rivelando che è già in cantiere il film di Natale per il 2025!

Christian De Sica non solo Cinepanettoni tra i suoi film

La carriera di Christian De Sica è indubbiamente legata al grandissimo successo dei cinepanettoni che per tantissimi anni hanno fatto registrare incassi da record. All’età di 70 anni però l’attore e regista di tantissimi film, anche impegnati, non nasconde di sentirsi sempre un uomo fortunato. “Non mi importano le cifre del successo, non mi rendo conto, questo mestiere è bello divertente da 18 anni a 70 anni” – ha dichiarato dalle pagine del Corriere della Sera a cui ha parlato anche del papà Vittorio de Sica venuto a mancare quando lui aveva appena 23 anni.

Un grande dolore per Christian De Sica che parlando proprio del padre Vittorio De Sica ha confessato: “me lo sono goduto poco, l’ho sempre visto con i capelli bianchi”. Il ricordo del padre è sempre vivo in lui e ancora oggi lo ricorda come un uomo simpatico ed intelligente, ma anche con qualche difetto “bugiardo e sfortunato al gioco”.