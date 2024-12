C’ è anche Cioffi tra i cantanti protagonisti di Capodanno in Musica, in onda questa sera martedì 31 dicembre su Canale 5 con Federica Panicucci e tantissimi ospiti. Si tratta di un’occasione importante per Cioffi, pronto ad esibirsi e mettersi alla prova in una piazza gremita. Ma chi è e cosa sappiamo sul giovane cantante che si è fatto conoscere soprattutto sui social, coi suoi brani virali su Tiktok? Interprete di “Diecimila Bugie”, Cioffi sta rincorrendo il suo sogno di trasformare la sua passione in un lavoro.

Con la pandemia di qualche anno fa, paradossalmente, ha riscoperto il suo lato artistico e creativo, imparando ad apprezzare le piccole cose e vederle da prospettive diverse. Il cantautore salentino, interpellato da Billboard.it ha parlato del suo approccio alla vita, del suo lato caratteriale preponderante. “Sono di mio un inguaribile ottimista e penso che non c’è c’è tempo per piangere sul latte versato. Bisogna inseguire i propri sogni perché la voglia di sognare ci può portare lontano”, ha detto.

Cioffi, chi è? Bagno di folla a Capodanno in Musica: fan in trepidante attesa

Sulle pagine di All Music Italia, ancora una volta, il cantante ha parlato dell’importanza di restare fedeli al proprio bambino interiore, di non perdere la bussola né il contatto coi propri valori. “Ognuno di noi deve mantenere il contatto con il proprio bambino interiore, perché questo ci permette di vedere la vita sempre a colori”, ha detto Cioffi.

Questa sera, nella notte più magica dell’anno, il cantante che in questi anni ha avuto modo di collaborare con grandi artisti della musica italiana, come Fabrizio Moro e Le Vibrazioni, è pronto a scatenarsi con le sue hit e a godersi l’abbraccio dei fan che lo attendono sempre più trepidanti.

