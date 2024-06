Classifica finale Io Canto Family 2024/ Fausto Leali ultimo e Mietta prima? I pronostici sui vincitori

Classifica finale Io Canto Family 2024: chi saranno i vincitori e gli ultimi? I pronostici

È tempo di finale e di ultima classifica per Io Canto Family 2024. Anche questo nuovo spin-off del celebre programma sta per giungere al termine, proclamando una coppia vincitrice e, dunque, una classifica che decreterà anche un’ultima classificata. Basandoci sull’andamento delle classifiche di queste quattro puntate, è possibile fare un pronostico su quella che vedremo questa sera durante la finale del talent per famiglie.

C’è una squadra che si è purtroppo classificata quasi sempre nelle ultime posizioni e che per questo potrebbe arrivare ultima nella finale di Io Canto Family, ed è quella di Fausto Leali. In squadra il cantante ha la coppia composta da Daniel Musa e la madre Giorgia, che potrebbe concludere il proprio percorso in ultima posizione. Ad un gradino più alto della papabile classifica di Io Canto Family 2024, basandoci sull’andamento delle scorse classifiche, potrebbe esserci il team di Iva Zanicchi, composto da Giulia Ghirlanda e la madre Alessandra, che già nella semifinale hanno rischiato l’eliminazione (così come la coppia di Leali).

Fausto Leali ultimo e Mietta prima nella classifica della finale di Io Canto Family 2024?

Un passo più in alto della classifica finale di Io Canto Family 2024 potrebbe vedere la squadra di Cristina Scuccia, rimasta soltanto con una coppia: Sofia Pighi e il padre Cristian. Sul podio della classifica finale di Io Canto Family 2024, e dunque papabili vincitori, ci sarebbero dunque le squadre di Anna Tatangelo, Mietta e Benedetta Caretta. Sono loro, infatti, ad essersi aggiudicati il maggior numero di prime posizioni in classifica in queste settimane.

A classificarsi terza potrebbe allora essere Benedetta Caretta, che ha in squadra la coppia composta da Diletta e Marco Genovese, vincitori della semifinale. Il testa a testa finale vedrebbe dunque Anna Tatangelo, con Sara Gigliotta con il padre Davide, e la squadra di Mietta ancora al completo. La coach ha infatti due possibilità di arrivare prima nella classifica di Io Canto Family 2024: i vincitori potrebbero essere Carlotta D’Amico e la madre Erika oppure Marika Graziano con il padre Alessandro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA