Classifica Io Canto Family 2024, eliminati semifinale 3 giugno 2024/ ‘incubo’ ultimo posto per 3 coach!

Siamo arrivati ben oltre l’ultimo giro di boa: questa sera andrà in onda la semifinale di Io Canto Family 2024 e sarà dunque fondamentale osservare, durante e al termine delle tre manche, il rendimento in classifica. Mai come in questa occasione i piazzamenti delle diverse squadre – capitanate da Anna Tatangelo, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Benedetta Caretta, Cristina Scuccia e Mietta – saranno decisivi per un duplice fattore: ultimi eliminati e coppie finaliste.

Ebbene sì, trattandosi della semifinale di Io Canto Family 2024 la classifica sarà fondamentale non tanto per scoprire i concorrenti eliminati ad un passo dalla finale, ma piuttosto per conoscere le coppie che avranno accesso alla finale. Il regolamento, per chi se lo fosse perso, dovrebbe seguire le regole già viste nei primi 3 appuntamenti con il programma condotto da Michelle Hunziker. La gara sarà dunque scandita da 3 manche; per ognuna sarà stilata una classifica basandosi sul parere dei giudici – Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi – al quale sarà poi da aggiungere il giudizio del pubblico. Il team che si ritroverà in ultima posizione al termine dei tre atti sarà dunque a rischio eliminazione.

Iva Zanicchi ‘mattatrice’ e ultimo posto in classifica da scongiurare, il punto sulla classifica di Io Canto Family 2024 in vista della semifinale

Per i possibili eliminati della semifinale di Io Canto Family 2024 è da segnalare una circostanza particolarmente ‘insidiosa’. Sono ben 3 i coach rimasti con una sola coppia in gara: Cristina Scuccia, Benedetta Caretta e Fausto Leali. Ciò implica che uno di loro tre vivrà la diretta di questa sera con il brivido dell’ultimo posto in classifica con conseguente estromissione dall’appuntamento con la finale prevista il prossimo 17 giugno.

Vale la pena anche offrire un pronostico per quello che potrebbe essere il podio in classifica della semifinale di Io Canto Family 2024. Considerando l’andamento delle prime 3 puntate, un nome su tutti è sembrato sempre a ridosso delle prime posizioni: Iva Zanicchi. Con nonno Antonio e il nipote Alessandro e mamma Alessandra con la figlia Giulia, la cantante vanta ottime possibilità di primeggiare anche in occasione della classifica di Io Canto Family 2024 scongiurando la possibilità che i suoi concorrenti figurino tra gli eliminati.











