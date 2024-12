CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: RETEGUI SEMPRE AL COMANDO

Per quanto riguarda la classifica marcatori Serie A si entra nella 17^ giornata che inizia venerdì 20 dicembre con l’anticipo Verona Milan, e troviamo come sempre Mateo Retegui a comandare: l’italo-argentino dell’Atalanta è primo nella corsa al titolo di capocannoniere da parecchie giornate, come detto anche la Dea guarda tutti dall’alto in basso in campionato e questo binomio corre alla grande, anche se la stessa Atalanta da qualche settimana beneficia anche e soprattutto dei gol di un ritrovato Ademola Lookman (sono 8 per il nigeriano) e ha visto Retegui fermarsi a quota 12, con Marcus Thuram che ora può sperare di tornare finalmente in testa.

Il francese dell’Inter aveva avuto uno straordinario approccio alla classifica marcatori Serie A, poi è tornato Lautaro Martinez ma il trend non è comunque cambiato, nel roboante 6-0 alla Lazio a segnare è stato Thuram mentre il capocannoniere dell’ultimo campionato è rimasto a secco, dunque l’ex Borussia Monchengbadlach è salito a 11 reti e si trova ad una sola lunghezza da Retegui, il cui trono viene messo in discussione. Più sotto la graduatoria non si sta muovendo più di tanto e questo ovviamente ci dice che nella classifica marcatori Serie A ci sono sempre nuovi protagonisti, ora però andiamo a capire qualcosa in più.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: VERSO LA DOPPIA CIFRA

Nella classifica marcatori Serie A a completare il podio è ancora Moise Kean: per il vercellese della Fiorentina è sempre vivo l’obiettivo di arrivare in doppia cifra, sarebbe la prima volta nel nostro campionato e gli manca sempre un gol per centrare questo obiettivo parziale. Sono invece due, come abbiamo già visto, le reti che separano Ademola Lookman da quota 10: per il nigeriano dell’Atalanta è finalmente arrivato il momento di tornare ai picchi che lo avevano consacrato nella passata stagione, sublimata ovviamente dalla tripletta nella finale di Europa League con cui aveva consegnato uno storico trofeo internazionale all’Atalanta.

Alle spalle di questi quattro giocatori, l’unico a essersi mosso nell’ultima giornata è stato Dusan Vlahovic: il serbo ha trasformato il rigore che in pieno recupero ha evitato alla Juventus la sconfitta interna contro il Venezia, ma la sua esultanza polemica ha acceso ancor più gli animi dei tifosi e dunque per lui si prospetta un periodo complicato, la trasferta di Monza appare l’occasione giusta per rimettersi in moto e fare pace con i supporter bianconeri anche perché, i numeri non mentono, al netto di un rendimento non sempre sfavillante Vlahovic rimane un giocatore da primissime posizioni nella classifica marcatori Serie A, come sta confermando quest’anno.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 17^ GIORNATA

12 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

11 gol: Marcus Thuram (Inter)

9 gol: Moise Kean (Fiorentina)

8 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

7 gol: Dusan Vlahovic (Juventus)

6 gol: Riccardo Orsolini (Bologna), Valentin Castellanos (Lazio), Romelu Lukaku (Napoli)

5 gol: Lautaro Martinez (Inter), Christian Pulisic (Milan), Mattia Zaccagni (Lazio), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Casper Tengstedt (Verona), Lorenzo Lucca (Udinese), Andrea Pinamonti (Genoa)