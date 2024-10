CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: RETEGUI AL COMANDO!

Riparte l’appuntamento con la classifica marcatori Serie A, nella quale facciamo il punto sull’interessantissima corsa al titolo di capocannoniere del massimo campionato. Entriamo nella nona giornata, che prende il via con i due anticipi del venerdì: in questo momento la situazione continua a sorridere a Mateo Retegui, che ha già superato l’intero bottino dell’ultima stagione e con 8 gol guarda tutti dall’alto in basso nella classifica marcatori Serie A, a cominciare da Marcus Thuram che è rimasto a quota 7 e, soprattutto, potrebbe ora “pagare” il ritorno in grande stile di Lautaro Martinez anche se ha già dimostrato di sapersi ritagliare i suoi ampi spazi anche a fianco del capitano dell’Inter.

Al momento dunque grande Retegui, che potrebbe davvero essere alla stagione della consacrazione: finalmente abbiamo anche un bomber che gioca con la nostra nazionale, a tale proposito bisogna dire che l’italo-argentino ha timbrato il cartellino per due volte nel corso degli ultimi impegni di Nations League, ma adesso potrebbe diventare determinante anche nella classifica marcatori Serie A dopo aver fatto vedere di poter essere utile agli azzurri. Se lo gode l’Atalanta che lo aveva acquistato in fretta e furia per sostituire Gianluca Scamacca: quella che era e resta una tegola si è trasformata per la Dea in una grande occasione, a volte succede anche questo.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: UNO SCENARIO INTERESSANTE

La classifica marcatori Serie A che entra nella nona giornata ci presenta una situazione davvero molto intrigante: non ci sono solo Retegui e Thuram a giocarsi il titolo di capocannoniere, nell’ultima giornata non hanno segnato ma restano a ridosso delle prime posizioni sia Christian Pulisic che Dusan Vlahovic, il primo non un grande realizzatore che però si sta rivelando prolifico con il Milan e il secondo che invece è principale terminale offensivo di una Juventus che anche con Thiago Motta, nonostante un gioco più propositivo, continua a faticare nel convertire palle gol e a volte addirittura nel crearle, anche se il serbo sembra partecipare maggiormente alla manovra.

Abbiamo poi nella classifica marcatori Serie A tre calciatori a quota 4 gol: il secondo italiano nella corsa al titolo di capocannoniere resta Patrick Cutrone che vuole dimostrare di poter essere costante, per il momento Khvicha Kvaratskhelia rimane il principale realizzatore di un Napoli primo in classifica mentre Dany Mota ha realizzato una doppietta fondamentale a Verona, perché ha consentito al suo Monza di vincere la prima partita in campionato e uscire così dalla zona retrocessione. Questi sono solo alcuni dei temi che riguardano la classifica marcatori Serie A, il resto lo vedremo strada facendo aspettando che le partite della nona giornata prendano il via…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 9^ GIORNATA

8 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

7 gol: Marcus Thuram (Inter)

5 gol: Christian Pulisic (Milan), Dusan Vlahovic (Juventus)

4 gol: Dany Mota (Monza), Patrick Cutrone (Como), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)