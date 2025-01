CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: MATEO RETEGUI CAPOCANNONIERE, DAVANTI SI CORRE

Arriviamo da una giornata nella quale tutti i migliori bomber del campionato hanno segnato, la classifica marcatori Serie A quindi è molto vivace al vertice, anche se i rapporti di forza non sono cambiati, proprio perché hanno segnato tutti, a cominciare dal capocannoniere Mateo Retegui. Per l’oriundo italo-argentino, attaccante dell’Atalanta, non avrebbe potuto esserci un ritorno migliore dopo un piccolo infortunio: gol contro la Juventus e di nuovo in rete anche contro il Napoli, con un messaggio ben chiaro rivolto a chi già cercava il pelo nell’uovo dicendo che Retegui non segnasse nei big-match.

I numeri a questo punto sono straordinari per il capocannoniere, perché Mateo Retegui è arrivato a quota 14 gol nella classifica marcatori Serie A, mentre la sua media gol è di una rete segnata ogni 76 minuti giocati, praticamente più di un gol a partita in rapporto al minutaggio effettivo. La consacrazione ai massimi livelli di Retegui è quindi l’ennesimo capolavoro di Gian Piero Gasperini, però la concorrenza è folta e agguerrita, per cui si annuncia una battaglia meravigliosa per il trono del gol, a differenza dei domini di Victor Osimhen e Lautaro Martinez nei precedenti due campionati.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: TUTTI IN GOL ANCHE GLI INSEGUITORI

Detto che al quarto posto della classifica marcatori Serie A c’è il suo compagno di squadra Ademola Lookman, a sua volta in gol contro il Napoli per toccare la doppia cifra, bisogna osservare che Mateo Retegui non è riuscito ad allungare nei confronti di Marcus Thuram e Moise Kean, perché sia l’attaccante francese dell’Inter sia l’azzurro della Fiorentina hanno risposto segnando a loro volta nello scorso weekend, che ha esaltato tutti i principali attaccanti del nostro campionato di Serie A 2024-2025.

Per Marcus Thuram il gol segnato contro l’Empoli è stato il primo dell’anno solare 2025: non si poteva certo parlare di digiuno, considerando che un match era stato rinviato e che contro il Venezia il francese aveva giocato meno di mezz’ora, per cui solo contro il Bologna era rimasto a secco giocando 90 minuti, però tornare a segnare è comunque sempre prezioso, anche perché nel frattempo è tornato a farlo con regolarità anche Lautaro Martinez. Quanto a Moise Kean, il rendimento dell’ex Juventus è il raggio di sole in un periodo difficile per la Fiorentina, che si aggrappa quindi ai gol del suo bomber…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: PRIME POSIZIONI

14 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

13 gol: Marcus Thuram (Inter)

12 gol: Moise Kean (Fiorentina)

10 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

8 gol: Lautaro Martinez (Inter), Sebastiano Esposito (Empoli), Romelu Lukaku (Napoli)

7 gol: Riccardo Orsolini (Bologna), Dusan Vlahovic (Juventus), Valentin Castellanos (Lazio), Lorenzo Lucca (Udinese), Artem Dovbyk (Roma)