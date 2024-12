Claudia Pezzoni, chi è la moglie di Paolo Mengoli: carriera e matrimonio

Paolo Mengoli è da diverso tempo sentimentalmente legato alla moglie Claudia Pezzoni, che dopo alcuni anni di fidanzamento ha deciso di portare all’altare nel 2015. Il cantante è certamente un volto conosciuto nella musica, avendo anche preso parte a svariate edizioni del Festival di Sanremo, ed è molto attivo nel sociale attraverso importanti cause ed iniziative; cosa sappiamo invece della vita e della carriera della sua dolce metà?

Claudia Pezzoni, moglie di Paolo Mengoli, non è un personaggio noto essendo lontana dai riflettori dello spettacolo e della tv; la sua professione, infatti, è quella di avvocato e da anni gestisce uno studio legale. Sono invece disponibili maggiori informazioni inerenti alla vita privata, piombata inevitabilmente sotto i riflettori per via della fama del cantante: conosciutisi oltre 10 anni fa, la coppia non ha mai effettivamente conosciuto momenti di crisi e, anzi, hanno coronato il loro amore con il matrimonio celebrato a Parma nel 2015.

Claudia Pezzoni e la dedica al marito Paolo Mengoli: “Hai una grande forza…“

Claudia Pezzoni, moglie di Paolo Mengoli, è poco avvezza ai riflettori televisivi ma fece un’eccezione nel 2022, inviando un video-messaggio al marito ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: “Hai passato dei momenti difficili, ma li hai superati grazie alla tua grande forza e anche grazie alla tua famiglia, che ti ha voluto bene nei momenti bui della vita. Tu sei un grande artista, l’empatia che crei è impagabile. Ciò che dai e continuerai a dare è incredibile, hai una grande forza e una grande vitalità che deve continuare per sempre”.

La donna è stata vicina al marito nel periodo più complicato della sua vita, legato al disconoscimento della figlia Giulia dopo aver appreso, attraverso un test del DNA e dopo ben vent’anni, di non essere il suo padre biologico. Sono stati anni bui, difficili, e nel corso dell’intervista, dopo il video-messaggio, il cantante ringraziò sua moglie per essergli stata vicina: “Mi ha salvato la vita. Non ho pensato al suicidio, ma sicuramente a qualcosa di molto brutto. La depressione è qualcosa di brutto”.