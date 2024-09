Colombiana, diretto da Olivier Megaton

Lunedì 30 Settembre 2024, in prima serata su Italia 1, alle 21:20, verrà trasmesso l’action thriller del 2011 dal titolo Colombiana. Il film è diretto dal regista Oliver Megaton, conosciuto soprattutto per aver diretto film come Transporter 3, ed è stato scritto e prodotto con Luc Besson.

La protagonista del film è Zoe Saldana, il cui ruolo più noto è quello di Neytiri nella saga di Avatar, Gamora nel Marvel Cinematic Universe e Nyota Uhura in Star Trek. Completano il cast Cliff Curtis (che interpreta lo zio Emilio), Amandla Stenberg, Jordì Mollà, Michael Vartan, Lennie James.

Si tratta di una produzione francese e statunitense.

La trama del film Colombiana: una bambina che cerca vendetta

Colombiana racconta le vicende della protagonista, Cataleya Restrepo: all’età di 10 anni, da bambina assiste alla tragica uccisione dei genitori da parte di Don Luis, un temuto segnor del cartello della droga colombiano.

Cataleya Restrepo riesce a sfuggire alle pallottole del killer mafioso e giunge a Chicago, città in cui abita un altro gangster, suo zio Emilio.

Cataleya Restrepo, desiderosa di vendetta, decide di lasciare la scuola e chiede allo zio di trasformarla in una vera assassina; il suo parente, che ha già perso il proprio figlio a causa della malavita, decide di aiutarla con una formazione adeguata, ma in cambio dovrà continuare a studiare almeno fino ai 16 anni.

Quindi, una volta terminata la scuola dell’obbligo, Cataleya, grazie agli insegnamenti di zio Emilio, diventa una temibile guerriera esperta di arti marziali e di qualsiasi arte da combattimento, con un unico scopo: vendicare la propria famiglia.