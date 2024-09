Anticipazioni Brennero, 3a puntata: Diego inizia a sospettare del padre di Eva

Nuovo appuntamento in arrivo con la serie di Rai1 con Matteo Martari e Elena Radonicich, che questa sera hanno fatto ritorno sul piccolo schermo con la seconda puntata della fiction. Lunedì 30 settembre invece andrà in scena la terza puntata di Brennero e anche in quel caso ne vedremo delle belle, con Paolo Costa che si metterà sulle tracce del Mostro, nell’episodio intitolato Terzo livello le indagini sull’uomo subiranno una battuta d’arresto momentanea, anche se Paolo farà in modo che non si fermino i lavori sulle piste già raccolte.

Attentato a Costanzo fu organizzato dai killer di Giancarlo Siani?/ Nuove indagini su 'Armando' e 'Maurizio'

Le anticipazioni di Brennero ci rivelano infatti che Costa agirà anche per vie secondarie, lontano dal lavoro, pur di arrivare a una verità, e si metterà sulle tracce di nuove piste pur senza la compagna di lavoro Eva, incaricata di gestire un altro caso, ma questo rischierà di far saltare gli equilibri già precari tra la comunità italiana e quella tedesca.

Brennero fiction Rai1, puntata oggi 23 settembre 2024/ Anticipazioni e diretta: Mathilde accusata di omicidio

Anticipazioni Brennero terza puntata, Paolo Costa segue una clamorosa pista

Il personaggio portato sul piccolo schermo da Matteo Martari sarà ancora una volta protagonista della serie di Rai1, le anticipazioni di Brennero ci rivelano che l’uomo si metterà sulle tracce del Mostro, arrivando a valutare la pista che possa essere proprio il padre di Eva, Gerhard Kofler, dopo che il nome dell’uomo tornerà sotto la lente d’ingrandimento: sarà davvero lui l’uomo finito al centro delle ricerche di Costa?

Potrebbe risentirne anche il rapporto con Eva, interpretata da Elena Radonicich, una puntata che stando alle anticipazioni di Brennero sarà sicuramente ricca di colpi di scena, la cui messa in onda è prevista lunedì 30 settembre 2024. Nel cast della serie del primo canale troveremo Matteo Martari, Lunetta Savino ed Elena Radonicich tra gli altri interpreti, un cast davvero di alto livello per una serie dalla trama sempre più intrigante.

Helena Prestes:"Mi ha colpito Javier"/ Poi lo strano bacio con Lorenzo al Grande Fratello: "I suoi occhi..."