Come si vota nella finale dell’Isola dei Famosi 2024: il televoto/ Possibili polemiche sul web? Ecco perché

Televoto finale Isola dei Famosi 2024: come si vota in diretta

È tutto pronto per la finale dell’Isola dei Famosi 2024, alla fine della quale verrà decretato il vincitore di questa edizione. Ovviamente sarà il pubblico da casa a decidere chi portare fino alla vittoria tra i sei concorrenti rimasti in gara e potrà farlo attraverso il televoto. Se vi state chiedendo come si vota nella finale dell’Isola dei Famosi 2024 e come, quindi, è possibile sostenere il proprio preferito, ricordiamo che i telespettatori potranno esprimere il voto attraverso quattro canali: il primo è l’app Mediaset Infinity. Bisognerà scaricarla sul proprio cellulare e lì cliccare sull’opzione vota. È possibile che l’app vi chieda prima di loggarvi.

È poi possibile votare durante la finale dell’Isola dei Famosi 2024 attraverso il sito web mediasetinfinity.mediaset.it/lisoladeifamosi. Anche in questo caso basterà cliccare nella sezione Vota per esprimere la propria preferenza. Gli altri modi per votare sono poi con un SMS al numero che verrà annunciato in diretta da Vladimir Luxuria e attraverso la propria smart tv.

Sarà una serata, quella della finale dell’Isola dei Famosi 2024, dominata dal televoto flash. Dopo l’esito del primo televoto (aperto fino all’inizio della finale), che vede scontrarsi Aras Senol ed Edoardo Franco, attraverso una serie di prove e meccanismi a catena, non ancora resi noti, verranno decisi i successivi scontri al televoto. Vladimir Luxuria aprirà dunque dei televoti flash, alla fine dei quali un concorrente verrà definitivamente eliminato e l’altro potrà proseguire la sua corsa verso la vittoria. Si andrà avanti così fino al televoto tra i due assoluti finalisti. Non sono da escludere polemiche, così come accade in ogni finale di reality che si rispetti, qualora si manifestino problemi durante la votazione. Capita spesso, infatti, che siti e altri meccanismi di televoto vadano in tilt, impedendo allo spettatore di esprimere il proprio voto e fomentando così i sospetti di una possibile decisione del vincitore a tavolino.











