Nina Zilli, pseudonimo scelto da Maria Chiara Fraschetta per sfondare nel mondo della musica, è nata nel 1980 a Piacenza. L’artista, sempre vicina al mondo della musica, ha trovato il vero e proprio successo negli anni ’10 del 2000, con Sanremo, poi l’Eurovision e una serie di collaborazioni vincenti. Oggi l’artista è una cantante e una mamma felice: nel 2023, all’età di 43 anni, è diventata infatti madre di Anna Blue. Ma facciamo un passo indietro. Nel corso della sua vita, Nina è stata fidanzata con vari colleghi, tra i quali Neffa e il musicista Riccardo Gilbertini. Dal 2019 ha legato la sua vita a quella del rapper Danti, pseudonimo di Daniele Lazzarin, voce del duo Two Fingerz con Roofio. Proprio grazie alla musica la Zilli e il compagno si sono conosciuti: i due si sono incontrati nel 2019 in occasione di una collaborazione per il singolo “Tu e D’io” e si sono innamorati.

Alessandro Egger piange La Talpa 2024: "Nato in guerra, per mamma Cristina è stato atroce"/ "L'ho incolpata"

Da quel momento Nina Zilli e Daniele non si sono più lasciati, dando il via ad un’importante storia d’amore che ha portato alla nascita della loro bambina, Anna Blue, frutto del loro amore, per entrambi la prima figlia. Parlando del compagno, Nina Zilli qualche tempo fa ha rivelato: “È bello avere sempre accanto qualcuno che ami, svegliarmi vicino a lui mi fa sentire a casa anche in albergo, Dany mi chiama Chiara, non Nina, anzi, quasi sempre mi chiama ‘Amoor’, con Dani spero davvero sia per sempre”.

Marina La Rosa spara a zero su Lucilla Agosti: "Mediocre"/ "Chiusura anticipata La Talpa 2024? Dispiaciuta"

Nina Zilli e rapporto con il marito Daniele Lazzarin: genitori felici con Anna Blue

Dall’amore tra Nina Zilli e il marito Daniele Lazzarin è nata la figlia, Anna Blue. Affrontare la maternità non è stata una passeggiata per la cantante, che ha rivelato di aver dovuto imparare tutto, essendo la prima figlia: “Quando mi sono avvicinata alla maternità non sapevo niente, ma quegli occhi celestiali possono insegnarci tanto”. Da quando è diventata mamma, Nina si divide tra la sua bambina e la musica, sempre con il supporto del compagno, Danti (nome d’arte di Daniele Lazzarin).