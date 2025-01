Concerto dell’Epifania 2025 a Napoli: il programma dell’evento musicale condotto da Arianna Ciampoli

Si chiude il ciclo dell’anno più denso di festività e per l’occasione non poteva mancare un evento musicale tutto da vivere in un giorno speciale come il 6 gennaio. Questa sera, in seconda serata su Rai Uno, approda il Concerto dell’Epifania 2025 a Napoli con una carrellata di ospiti che andranno ad allietare la diretta al netto di una scaletta che rispolvera una parte considerevole della discografia italiana.

La diretta del Concerto dell’Epifania 2025 a Napoli avrà luogo presso il Teatro Mediterranteo della Mostra d’Oltremare della città partenopea con la conduzione di Arianna Ciampoli e con diversi interventi di Pino Strabioli che andranno ad impreziosire ulteriormente l’evento in occasione della festività del 6 gennaio.

Scaletta Concerto dell’Epifania 2025 a Napoli: tutti gli ospiti della serata

La scaletta del Concerto dell’Epifania 2025 a Napoli – in seconda serata su Rai Uno, oggi 6 gennaio – pullula di ospiti appartenenti al mondo della musica. Da Fabio Concato a Francesco Da Vinci, passando per Sal Da Vinci, Bianca Atzei e Walter Ricci. Chiaramente, l’atmosfera magica della serata sarà impreziosita anche da altri contributi artistici. Sul palco anche la meravigliosa Lina Sastri che unirà la tradizione musicale e la bellezza del teatro partenopeo. Da segnalare anche la presenza dello scrittore Maurizio De Giovanni che per l’occasione sarà accompagnato dal Marco Zurzolo al sax.

Ad impreziosire la diretta del Concerto dell’Epifania 2025 a Napoli spicca la presenza dell’Orchestra Partenopea di Santa Chiara che, diretta dal maestro Adriano Pennino, andrà a supportare le magistrali e attese esibizioni dei tanti ospiti previsti dalla scaletta.

Diretta Concerto dell’Epifania 2025 a Napoli: dove e come vedere l’evento in tv e streaming

La tanto attesa diretta del Concerto dell’Epifania 2025 a Napoli andrà in onda questa sera – 6 gennaio 2025 – subito dopo lo speciale di ‘Affari Tuoi’ e dunque in seconda serata su Rai Uno. L’evento musicale sarà disponibile anche in diretta streaming mediante l’apposita app Rai Play con la possibilità di apprezzare le emozioni della serata anche con il servizio on demand una volta conclusa la diretta.