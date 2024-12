Si ripete oggi – per la 39esima volta nella storia recente – l’ormai tradizionale e seguitissimo appuntamento con la diretta Concerto di Natale Assisi 2024 dalla Basilica di San Francesco che sarà trasmesso per la prima volta a pochi minuti dall’atteso pranzo natalizio su Rai 1 e (poi) anche in replica nella prima serata di Rai 5: protagonisti quest’anno – ma ci torneremmo nel dettaglio tra qualche riga – la cantante palestinese Amal Murkus, la soprano ucraina Ekaterina Bakanova e il violinista israeliano Itamar Zorman che avranno il fondamentale compito di farci entrare nel pieno del clima festivo performando alcuni dei più celebri brani natalizi dal palco del Concerto di Natale Assisi 2024.

Ancora una volta, l’animo della diretta Concerto di Natale Assisi 2024 sarà l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai guidata dal direttore David Giménez con un appuntamento fissato su Rai 1 per le ore 12:25 – subito dopo la tradizionale benedizione Urbi et Orbi da parte di Papa Francesco -, il tutto trasmesso anche in contemporanea a questo link della piattaforma RaiPlay; mentre chi non riuscisse in nessun modo ad assistere alla prima messa in onda, potrà recuperare lo splendido concerto grazie alla replica prevista per le 21:15 su Rai 5.

Il programma completo del Concerto di Natale Assisi 2024: tutti gli ospiti e i brani che eseguiranno dalla Basilica di San Francesco

Il primo a salire sul palco della diretta Concerto di Natale Assisi 2024 sarà il palestinese Amal Murkus che eseguirà il pezzo ‘Diary of a Palestinian Wound‘ (scritto da Nizar Zreik) e successivamente anche ‘Torch of the Magi‘ di Nassim Dakwar; mentre subito dopo la scena passerà nelle mani dell’ucraina Ekaterina Bakanova che ci canterà ‘Ave Maria‘ nella versione di William Gómez, l’aria ‘O mio babbino caro‘ di Puccini e il ‘Laudate Dominum‘ di Wolfgang Amadeus Mozart estratto dai suoi Vesperae Solennes de Confessore K339. Infine, le danze si chiuderanno con l’israeliano Itamar Zorman che sarà solista con il suo violino nel pezzo ‘Nigun‘ di Ernest Bloch e nella fantasia di Franz Lehár ‘op. 45‘.

Complessivamente, la diretta Concerto di Natale Assisi 2024 prevederà anche l’esecuzione di tutti gli altri classici brani natalizi – da ‘Jingle Bells‘ fino a ‘We Wish You a Merry Christmas‘ – che vedranno affiancarsi alla compagine orchestrale della Rai il corno inglese Franco Tangari e il sempre apprezzato Coro Maghini di Claudio Chiavazza; mentre tra le varie esecuzioni possiamo anticipavi anche la classica Danza slava in sol minore n. 8 op. 46 e il ‘Frühlingsstimmen‘ di Johann Strauss II con un finale che vedrà tornare sul palco Amal Murkus e Ekaterina Bakanova per eseguire il pezzo ‘Stille Nacht‘ di Franz Xaver Gruber.