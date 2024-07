Concorrenti La Talpa 2024, Nicola Ventola: chi è?/ Ex calciatore ed ex fidanzato di Bianca Guaccero

Nicola Ventola tra i concorrenti de La Talpa 2024: chi è? Ex calciatore ma stato in un reality

C’è grande attesa per il ritorno in onda de La Talpa con una nuova edizione totalmente rinnovata ed in questi giorni si rincorrono le voci sui possibili concorrenti. Chi si metterà alla prova sia fisicamente che mentalmente nel reality? A fare il nome del primo concorrente de La Talpa 2024 è il sempre informato sito di DavideMaggio.it. E si tratta di Nicola Ventola. Sul sito, infatti, si legge: “La Talpa va all’attacco. Non solo perchè è arrivato per il format cult il momento di uscire dalla tana ma anche per la scelta del primissimo concorrente. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi di chi si tratta. In predicato di entrare a far parte del cast della novità della Canale 5 2024/2025 c’è un vero e proprio bomber. Nicola Ventola è pronto per essere uno dei concorrenti de La Talpa.”

Raul bacia una tentatrice a Temptation Island 2024?/ Spunta l'anticipazione choc (con foto): cos'è accaduto

Ma chi è Nicola Ventola tra i primi concorrenti de La Talpa 2024? Classe 1978 è conosciuto soprattutto per la sua carriera da calciatore, è stato attaccante sia nel Bari che nell’Inter. Dopo aver lasciato il calcio giocato nel 2011 per diverso tempo ha anche partecipato alla web tv Bobo Tv al fianco di Christian Vieri, Daniele Adani e Antonio Cassano. Tuttavia Nicola Ventola è spesso finito al centro del gossip anche e soprattutto per la sua vita privata. In passato ha avuto una lunga relazione con la conduttrice e attrice Bianca Guaccero poi si è sposato con la modella Kartika Luyet da cui ha avuto un figlio, ma il matrimonio è naufragato dopo poco. Attualmente la sua fidanzata è Chiara Giuffrida “aspirante Diletta Leotta” in quanto volto della Serie B e fresca della conduzione del calendario di Serie A.

Ex Amici 23, Kumo: “Quando Nicholas ha raggiunto il Serale prima di me ero scioccato”/ “Con Emanuel Lo…”

Anticipazioni La Talpa 2024: concorrenti, Diletta Leotta conduttrice e quando va in onda

La nuova edizione de La Talpa 2024 è ancora in una fase embrionale. Innanzitutto dopo l’esclusione di Ilary Blasi dalla conduzione si è cominciato a parlare di un ritorno di Paola Perego al timone. La verità però sembra essere diversa. Stando infatti a quanto riporta TvBlog dovrebbe essere Diletta Leotta la conduttrice, fresca sposa di Loris Karius. Quando andrà in onda La Talpa? Al momento non è dato saperlo con certezza ma è molto probabile che possa vedere la luce già a ottobre dopo la messa in onda di Temptation. Al momento non si sa chi saranno i concorrentide La Talpa 2024 a parte Nicola Ventola, anche se di nomi online e sulla carta stampata ne stanno circolando parecchi come l’ex professoressa di Amici Veronica Peparini con il suo fidanzato Andreas Muller.











© RIPRODUZIONE RISERVATA