CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: DUE GIOCATORI IN COPERTINA

Per i consigli Fantacalcio Serie A la prima avvertenza è doverosa: guai a farsi distrarre dalle feste, perché il campionato non si ferma e questo significa che entro le ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 28 dicembre 2024, bisognerà schierare la propria formazione per la diciottesima giornata. Di conseguenza, tra il panettone di Natale e le bollicine di Capodanno, torna il nostro appuntamento con i consigli Fantacalcio, per i quali stavolta vogliamo parlare in maniera approfondita di due calciatori, con il Milan protagonista nel bene e nel male.

Le note positive per i rossoneri sono naturalmente quelle relative a Tijjani Reijnders, l’olandese classe 1998 che si sta rivelando uno dei migliori giocatori di questa stagione. Il bilancio complessivo è di otto gol e tre assist in 22 presenze in partite ufficiali, con la media di un gol segnato ogni 224 minuti giocati. Nei consigli Fantacalcio però ci interessa soprattutto il rendimento in campionato, dove Tijjani Reijnders dimezza il numero dei gol segnati (quattro), ma conserva intatto il bottino degli assist (tre), che infatti sono arrivati finora tutti proprio dalla Serie A. In particolare, i quattro gol sono arrivati tutti negli ultimi due mesi, quindi è sicuramente uno dei nomi più “caldi” anche per i Fanta-allenatori.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHARLES DE KETELAERE, IL GIOIELLO DELLA DEA

Meno piacere farà ai tifosi del Milan leggere di Charles De Ketelaere, che è l’altro giocatore che mettiamo in evidenza per i nostri consigli Fantacalcio di Serie A. Il belga è l’ennesima scommessa vinta da Gian Piero Gasperini, con numeri che stanno rendendo il classe 2001 uno dei giocatori più decisivi per l’Atalanta capolista che sogna davvero lo scudetto. I numeri sono impressionanti con dieci gol più nove assist in 24 presenze complessive fra tutte le competizioni ufficiali, con Charles De Ketelaere quindi vicinissimo a quella che nel basket potremmo definire una “doppia doppia”.

Limitandoci al campionato dobbiamo parlare di cinque gol più altrettanti assist, quindi ci sono altri nomi ancora più incisivi per i consigli Fantacalcio fra i nerazzurri – ci riferiamo naturalmente a Mateo Retegui e Ademola Lookman – ma ormai non ci sono più dubbi anche su Charles De Ketelaere, il cui contributo si fa sempre più importante, se si pensa che nel solo mese di dicembre CDK ha già segnato tre gol in campionato più due in Coppa Italia e uno in Champions League: il numero 17 farà felice il Gasp e anche i suoi Fanta-allenatori anche nell’ultima uscita del mese?