Contatto Juventus Xavi: l’indiscrezione dell’Equipe

Nelle ultime ore un’indiscrezione è uscita da parte dell’Equipe che parla di un contatto Juventus Xavi per sondare la disponibilità dell’ex centrocampista e allenatore del Barcellona a prendere il posto di Thiago Motta nel caso di un suo esonero. Fino a questo momento la stagione della Juventus non può essere considerata positiva soprattutto se in riferimento alle aspettative create dal mercato e dall’arrivo di un nuovo tecnico giovane e dal gioco moderno che avrebbe potuto aprire un nuovo ciclo, di quello che Motta ha fatto vedere a Bologna però a Torino si è visto poco e la dirigenza bianconera vuole essere pronta nel caso si dovesse decidere di terminare anticipatamente il rapporto con l’attuale allenatore.

I colloqui che sembrerebbero essere stati fatti tra la Juventus e Xavi infatti non sarebbero per un cambio immediato o nel vicino futuro ma dovrebbero essere stati fatti solo per capire se nel caso di un clamoroso esonero l’allenatore catalano gradisse Torino come possibile nuova tappa del suo percorso che si è interrotto l’anno scorso dopo le sue dimissioni anticipate alla fine dell’anno dal Barcellona per via della complicatissima situazione societaria ed economica del club in cui ha militato per tutta la sua carriera dalle giovanili.

Contatto Juventus Xavi: Thiago Motta esonerato?

Thiago Motta dovrebbe in qualsiasi caso terminare la stagione e il contatto Juventus Xavi sarebbe stato effettuato per anticipare i tempi nel caso i bianconeri dovessero mancare clamorosamente l’accesso alla Champions League, che come lo scorso anno potrebbe anche per il prossimo ospitare 5 squadre provenienti dal nostro campionato. In questo momento la Juventus occupa proprio il 5° posto ma ad un solo punto dalla Fiorentina e due da Milan e Bologna, la stagione è sicuramente molto lunga ma ora Thiago Motta non può più sbagliare o rischia di fallire nella sua prima esperienza in una grande club, dopo l’ottimo lavoro fatto a Bologna e a La Spezia.

Xavi però per accettare la Juventus vorrebbe delle garanzie sui giocatori in rosa e sulla possibilità di fare mercato per avere i profili a lui più congeniali, questi infatti erano alcuni dei motivi che hanno portato le sue dimissioni dal Barcellona e che non vorrebbe trovare nella sua prossima squadra, qualsiasi essa sarà. Xavi nella sua prima stagione intera, dopo aver preso la guida del Barcellona in corsa dopo l’esonero di Koeman, era riuscito a portare a casa la vittoria del campionato che mancava ormai da qualche anno e nonostante non aver potuto fare grandi operazioni di mercato.