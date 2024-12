Di padre in figlia, e non poteva essere altrimenti; Cristiana Ciacci – figlia del grande e compianto Little Tony – coltiva da sempre la passione per la musica proprio sulla scia delle gesta del papà, indimenticata icona della musica italiana. Nel tempo l’abbiamo apprezzata anche come personaggio televisivo, spesso ospite dei salotti tv per raccontare la figura di Little Tony non solo come cantante ma anche come uomo e papà.

Nella vita di Cristiana Ciacci, purtroppo, non sono mancati i momenti di buio e sofferenza come raccontato da lei stessa in diverse occasione. La figlia di Little Tony ha dovuto far fronte al calvario della malattia – l’anoressia – che per anni l’ha attanagliata sia psicologicamente che fisicamente. “Sono stata malata per 12 anni, l’anoressia è una malattia cattiva, che affonda le sue radici nelle fragilità e nei dolori”, parlava così Cristiana Ciacci in un’intervista a Verissimo, dove aggiunse: “… Questa malattia aveva attaccato la mia anima per poi riversare tutti i suoi effetti sul corpo”.