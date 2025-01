Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares sono tornati insieme: come sono andate le cose

Nel giorno in cui sembra nell’aria il grande annuncio della gravidanza di Asmaa Fares, arriva un importante chiarimento riguardo alla sua relazione con Cristiano Lo Zupone. Nei mesi scorsi sono esplose diverse indiscrezioni secondo le quali l’ex protagonista di Uomini e donne avrebbe tradito la sua fidanzata, con la quale ha ricucito lo strappo nelle ultime settimane dopo l’annuncio della separazione e voci di tradimento. Le cose però non sarebbero andate proprio così, visto che Asmaa Fares ha negato le indiscrezioni circolate: “Io non perdonerei mai al mondo un tradimento, non riuscirei a provare le stesse cose per questa persona, si spegne il sentimento e vivrei questo tradimento tutti i giorni” le parole della ex protagonista di Uomini e donne.

Riguardo invece al ritorno di fiamma con Cristiano Lo Zupone, Asmaa Fares ha ammesso: “A volte per ritrovarsi bisogna quasi perdersi del tutto” ha detto alludendo alla separazione momentanea con il fidanzato risalente a qualche mese fa.

Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares aspettano un figlio? L’indiscrezione

Dopo aver ricucito lo strappo che sembrava definitivo, Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares sembrano pronti per mettere delle ulteriori basi alla loro vita, visto che la coppia sarebbe in procinto di fare un grande annuncio: Asmaa sarebbe incinta. Come rivelato da Investigatore Social, Alessandro Rosica, Asmaa e Cristiano starebbero aspettando un figlio: lo speciale annuncio dei due è in arrivo già nelle prossime ore? I fan attendono con trepidazione e sperano ovviamente in qualche dettaglio in più.

Intanto sappiamo con certezza che Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares hanno deciso di tornare insieme dopo agli alti e bassi post Uomini e donne, la coppia si è data una nuova possibilità e la possibile gravidanza dell’ex protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi sembra sorridere in questa direzione.