Anche oggi domenica 25 agosto 2024 va in onda un’altra puntata di CSI Vegas 3, che sarà l’ultima della terza stagione. Si tratta del sequel della celebre fiction “CSI – Scena del crimine”. La serie andrà in onda alle ore 21.20 su Rai 2 e si continuerà a parlare dell’omicidio del negoziante di antiquariato, con le ultime indagini del gruppo di intelligence. Il titolo della puntata di stasera sarà “Heavy Metal”. In effetti, l’episodio inizierà con un uomo colpito da un proiettile, che a stenti riuscirà a scappare dal possibile assassino. Dopo essere svenuto in strada arriverà subito l’ambulanza, che lo soccorre e lo identifica.

Il gruppo CSI Vegas non riuscirà però a trovare nessun documento di identità e soprattutto la pallottola, cosa molto strana che non rende possibile proseguire con le indagini e capire chi sia. Dopo una serie di inchieste si arriverà poi a capire che Neil è il nome della vittima, e il suo lavoro è quello di gestire insieme alla figlia un negozio di antiquariato. Le indagini di CSI Vegas 3 proseguono e si scopre che un certo Jim, fidanzato della figlia dell’uomo, ha rubato degli oggetti strani dal negozio della famiglia: una parrucca di Elvis Presley, una chitarra e altre cose. Si scopre però che il colpevole non è lui, ma è invece un magnate molto potente, che è stato addirittura capace di danneggiare gli orologi del negozio e le telecamere di sicurezza. Chi sarà il vero colpevole di tutto questo?

CSI Vegas 3, anticipazioni puntata 25 agosto 2024 su Rai 2: il secondo episodio

Nel consueto secondo episodio di CSI Vegas 3 vedremo invece Chris, Catherine e Max che scopriranno un sotterraneo segreto in cui è nascosto un laboratorio misterioso, che c’entra con Thruman. Non a caso il titolo della seconda puntata è “Fino in fondo”. I tre, verranno però aggrediti durante la loro impegnativa indagine da un agente nervino. Quest’ultimo sferra un colpo a Chris, che lo porterà ad entrare in coma, mentre Max viene portata via. Catherine intanto chiama i soccorsi e i rinforzi mentre si cerca disperatamente Max.

Nella prossima puntata di CSI Vegas 3 verrà fuori anche una grande verità: Thomas era una semplice pedina. Dietro di lui sorge un gruppo di intelligence che utilizzava il misterioso laboratorio per creare un finto DNA. Max durante il rapimento lascia delle tracce per essere ritrovata. Riusciranno a salvarla? Intanto, Chris esce dal coma e insieme alla fidanzata decide di sposarsi fissando finalmente una data per il matrimonio. Per vedere la diretta di CSI Vegas 3 basterà collegarsi su Rai 2 o su Raiplay per lo streaming.