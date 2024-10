Bianca Guaccero: al primo posto la figlia Alice

Circa dieci anni fa Bianca Guaccero ha sposato il regista Dario Acocella, incontrato durante le registrazioni della serie televisiva Capri, dove Bianca ndossava i panni di Carolina, personaggio imprevedibile che cambierà pelle nel corso delle varie stagioni. Dalla storia d’amore con Dario, nasce la figlia Alice Acocella, a cui entrambi sono estremamente legati. Una crisi di coppia, tuttavia, porta Bianca e Dario alla separazione nel 2017, scatenando il gossip e la curiosità dei media circa i motivi della rottura. Non si è mai capito quale sia stato il motivo scatenante della fine del loro amore, ma in un post pubblicato sul suo profilo Facebook l’ex marito aveva fatto chiarezza, confermando che la storia con la Guaccero era al capolinea.

“La mia relazione con la mia ex moglie Bianca è terminata ad aprile, dunque non siamo in crisi, non siamo in nessun momento difficile, né tantomeno abitiamo più sotto lo stesso tetto. Semplicemente e serenamente, non siamo più insieme da oltre sei mesi”, aveva detto il regista.

Bianca Guaccero, la rottura con l’ex marito Dario Acocella non ostacola il rapporto con la figlia: “Ci sono sempre”

Oggi il cuore di Bianca Guaccero batte unicamente per la figlia Alice, che ha compiuto sei anni. Mamma e figlia hanno stretto un rapporto fortissimo, fatto di schiettezza e tanta, tantissima tenerezza. “Con mia figlia riesco a ritornare bambina”, ha detto la cantante e conduttrice in una intervista. “Ci gioco molto ma riusciamo anche a parlare tanto. Ad Alice dico sempre la verità, non mi va di nascondere cose. Sono molto onesta con lei, le dico sempre cosa succede”, le parole di Guaccero.

Non mancano i momenti di puro divertimento, tra un gioco e l’altro: “Ci divertiamo un sacco”, assicura Bianca. “Io sono un po’ un giullare.. Una cosa importante con i figli è riuscire a fare bene le separazioni. Io non sono mai sparita”, le sue parole. E infatti, oggi, Bianca la piccola Alice hanno costruito un rapporto straordinario, unico e speciale, grazie anche alla maturità della Guaccero e di Dario che, nonostante la fine della loro relazione, sono riusciti a mantenere e a coltivare rapporti cordiali. E allora è molto probabile che questa sera, quando Bianca scenderà in pista a Ballando con le Stelle, avrà una piccola grande tifosa a sostenerla da casa.

