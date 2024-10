Nell’emisfero della comicità, dell’umorismo, Diego Abatantuono occupa un posto di spicco. Una carriera illuminante scandita da cabaret, cinema e piccolo schermo. Non tutti sanno che gli albori della sua storia professionale sono da ricondurre al mestiere degli zii, proprietari del celebre locale milanese Derby Club dove negli anni passano tutti i principali comici e cabarrettisti nostrani e Diego Abatantuono apprende i trucchi del mestiere lavorando inizialmente come addetto alle luci. Sarà solo l’inizio di una grande carriera nel settore e Abatantuono definisce insieme all’amico Giorgio Porcaro il ruolo dell’immigrato meridionale al Nord e mette in scena insieme a quelli che poi diventeranno suoi grandi amici (tra gli altri anche Massimo Boldi) lo spettacolo ‘La Tappezzeria’.

Tale esperienza di Diego Abatantuono gli regala il successo e lo porta a diventare un noto attore che vedremo all’opera con Carlo Vanzina nel primo film Eccezzziunale…Veramente, primo di una grande saga. L’attore fa una serie di film con questo personaggio e questo ruolo lo consacrerà davanti al cinema italiano; a un certo punto però Diego sente il bisogno di differenziarsi dal suo personaggio e cerca di cambiare, ci riuscirà in futuro soprattutto grazie all’aiuto del regista Pupi Avati.

Diego Abatantuono e la passione per il calcio e la cucina

Diego Abatantuono con Pupi Avati inizia a lavorare in film comici come Regalo di Natale, La rivincita di Natale e tanti altri. Ma nel 1986 fonda la casa di produzione Colorado Film, una casa che segnerà una svolta importante per il cinema italiano. Un attore che si è evoluto negli anni e che prenderà parte a film di Gabriele Salvatores come Marrakech e Mediterraneo, un film che riscosse grande successo e che conquistò anche l’Oscar per il miglior film straniero.

Non solo film visto che Diego Abatantuono ha visto la sua consacrazione con il programma tv Colorado Cafè, nato nel 2003 e che lo ha visto alla conduzione nella prima, seconda e nella decima puntata celebrativa. Grande appassionato di calcio, Diego è tifoso del Milan e ha raccontato questa sua passione in diverse occasioni tra film e programmi tv. Per quel che riguarda la vita privata Diego l’uomo è stato protagonista in due matrimoni. Nel 1984 ha sposato la scenografa Rita Ribassini e con l’ex moglie ha avuto una figlia, Marta. I due – dopo soli 3 anni di matrimonio – hanno divorziato nel 1987 e Diego si legherà poi a Giulia Begnotti, donna dalla quale ha avuto due figli, Matteo nel 1995 e Marco, avuto invece nel 1997. Tra le altre cose Diego ha anche un ristorante ‘The Meatball Family’, fondato nel 2013 a Milano e che diventerà poi una catena con tre ristoranti a Milano e due a Roma.

