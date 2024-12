Parlando con il Corriere della Sera l’attrice Luisa Ranieri ha svelato che il segreto della sua forma invidiabile sta nella sua particolare dieta, leggasi un’alimentazione funzionale. Si tratta di un regime alimentare che l’artista segue da anni, e il cui obiettivo non è tanto quello di bloccare il processo di invecchiamento, che è inesorabile, ma se mai di stare bene ed in salute. Ma che cosa è di preciso l’alimentazione funzionale? Lo spiega sempre il quotidiano di via Solferino, che racconta come alla base vi sia l’individuazione dei disturbi del “paziente” e la sua risposta allo stress.

Si tratta quindi di una vera e propria medicina personalizzata visto che ogni dieta è cucita ad hoc su ogni persona, a seconda dei suoi problemi fisici. Obiettivo affiancare ad una dieta sana anche l’attività fisica di modo da evitare alcune pratiche dannose tipo bere alcol e fumare, cercando di fare in modo che non insorgano malattie anche gravi come diabete, Alzheimer e perfino i tumori. Lo scopo principale della medicina funzionale è quello di “far lavorare bene il corpo” evitando di utilizzare i farmaci e la dieta e l’alimentazione giocano un ruolo cruciale in questo tipo di “cura”.

DIETA LUISA RANIERI, ALIMENTAZIONE FUNZIONALE: QUALI CIBI MANGIARE?

Sarebbe fondamentale iniziare a mangiar bene fin da subito, visto che numerosi studi hanno dimostrato che un’alimentazione corretta in giovane età aiuta a evitare l’insorgere di malattie croniche in età più avanzata. Ma quale regime alimentare deve seguire chi pratica una dieta funzionale? Il quotidiano di via Solferino ricorda come non vi sia un modello unico per tutti, in quanto come detto sopra, questo tipo di medicina si basa sulle caratteristiche peculiari di un paziente, quindi le sue eventuali patologie, ma anche lo stile di vita e il tipo di stress.

Ovviamente, come per ogni tipo di dieta, gli esperti si dividono sull’efficacia di questa medicina “moderna”, soprattutto in merito ai suoi benefici nei confronti di alcune patologie. A riguardo mancano ancora delle numerose evidenze scientifiche di conseguenza gli esperti ribadiscono: seguite la dieta mediterranea, variate i prodotti, fate attività fisica e non mangiare grosse porzioni. Questa dovrebbe essere già un’ottima regola per vivere bene e in salute.