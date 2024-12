Originaria di Napoli, Luisa Ranieri è nata nel 1973 al Vomero. Ha poi studiato giurisprudenza ma ha abbandonato gli studi per dedicarsi alla recitazione. Il debutto a teatro è arrivato molto presto mentre il cinema un po’ più tardi: nel 2001 l’attrice ha debuttato come protagonista nel film di Pieraccioni “Il principe e il pirata”, per poi recitare nel ruolo di Assunta Goretti, mamma di Maria Goretti, in una miniserie tv di Rai 1. Sono arrivati, negli anni a seguire, una serie di film e fiction che sono valsi all’attrice l’enorme successo che ha avuto.

Nel 2022, Luisa Ranieri ha ottenuto una candidatura al David di Donatello come miglior attrice non protagonista per “È stata la mano di Dio”. Ha poi vinto anche tre Nastri d’argento, come miglior attrice per “Basette” nel 2008, nel 2022 come miglior attrice non protagonista per “È stata la mano di Dio” e un nastro d’argento speciale per essere un’icona amata dal pubblico.

Luisa Ranieri: l’amore con Luca Zingaretti. “Ci vuole tanta comprensione”

Nel 2005, Luisa Ranieri ha conosciuto Luca Zingaretti, suo collega e attuale marito: i due hanno recitato insieme nella miniserie “Cefalonia” e da quel momento è scoppiato l’amore. I due si sono sposati otto anni dopo, il 23 giugno 2012, con un rito civile nel Castello di Donnafugata a Ragusa. La coppia ha avuto due figlie: Emma, nata il 9 luglio 2011, e poi Bianca, nata il 27 luglio del 2015.

L’amore tra Luisa Ranieri e il marito e collega Luca Zingaretti non è sempre stato semplice. Tra i due, infatti, spesso non c’è tempo e modo di incontrarsi, perché il lavoro li porta a stare spesso lontani. “Ci vuole tanta comprensione e maturità per capire le istanze dell’altro, perché comunque sia è un mestiere che ti porta spesso lontano dalla famiglia” ha spiegato proprio Luca Zingaretti in un’intervista a Vanity Fair. Luisa ha avuto modo di spiegare che tra lei e il marito, è lui che guadagna di più: anche nel mondo del cinema, infatti, come accade in tantissimi altri settori, gli uomini sono pagati molto più delle donne.

