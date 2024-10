DIRETTA ALBINOLEFFE ATALANTA U23, DERBY BERGAMASCO

In campo alle 17,30 di sabato 12 ottobre la diretta Albinoleffe Atalanta U23 che varrà per la nona giornata del Girone A di Serie C. Di fronte ci saranno due squadre che occupano la zona playoff e si giocheranno queste posizioni fino alle ultime giornate. L’Albinoleffe di Giovanni Lopez arriva da una sconfitta per 1 a 0 contro la Feralpisalò e vorrà riscattarsi davanti al proprio pubblico. Sconfitta anche per l’Atalanta U23 nell’ultima giornata in casa contro la Giana Erminio che ha aperto numerosi dubbi sui bergamaschi.

DIRETTA ALBINOLEFFE ATALANTA U23, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Albinoleffe Atalanta U23 sarà necessario essere abbonati a Sky o alle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Potrete seguire questa partita anche attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni più importanti di questo match.

ALBINOLEFFE ATALANTA U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire anche il discorso relativo alle scelte dei due allenatori andando ad approfondire le probabili formazioni. Giovanni Lopez imposterà la sua squadre sul 3-5-2 con Ali Zoma e Longo ancora a formare il duo offensivo. Parlati, Fossati e Astrologo comporranno il centrocampo con Munari che insidia uno di questi tre per una maglia da titolare.

Qualche difficoltà in più, invece, l’Atalanta U23 di Francesco Modesto che dovrà fare a meno dello squalificato De Nipoti in attacco. A sostituirlo ci penserà Sodero che andrà a comporre il trio offensivo con Vavassori e Alessio. Tomaghi, Navarro e Del Lungo comporranno la difesa con Bracco che cerca un’importante minutaggio.

QUOTE E FAVORITI PER IL DERBY

In conclusione, uno sguardo anche alle quote Snai per identificare i favoriti nel pronostico sulla diretta Albinoleffe Atalanta U23. I nerazzurri sono indicati come maggiori indiziati per la vittoria e il segno 2 è quindi quotato a 2,05; le differenze non sono comunque enormi, si sale a 3,15 per il segno X in caso di pareggio e infine a 3,45 se vincesse l’AlbinoLeffe, naturalmente segno 1.