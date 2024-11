La diretta Albinoleffe Trento (fischio d’inizio alle 15.00 di sabato) vedrà i tridentini scende in campo da terzi in classifica dopo un eccellente avvio di stagione. Quella in casa contro la Feralpisalò è stata la seconda vittoria consecutiva per il Trento che, dopo la sconfitta all’esordio in casa del Padova, non ha più perso in campionato con una striscia arrivata al momento a tredici risultati utili consecutivi.

Arriva invece all’appuntamento dopo un passo falso l’Albinoleffe, sconfitto in casa del Lumezzane nell’ultimo impegno disputato e chiamato a cambiare passo per provare a puntare la zona play off. I seriani hanno vinto solo una delle ultime cinque partite di campionato, rallentando quello che era stato un promettente avvio di campionato nel girone A di Serie C.

DIRETTA ALBINOLEFFE TRENTO, COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta Albinoleffe Trento, per vedere la partita in tv l’indicazione è quella consueta, un abbonamento a Sky per seguire il match oppure utilizzare l’applicazione Sky Go per vedere il match in diretta streaming video via internet, possibilità offerta anche da un abbonamento alla piattaforma Now Tv.

DIRETTA ALBINOLEFFE TRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di anticipare le mosse dei mister e proviamo a capire quali saranno le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Trento. Per quanto riguarda l’Albinoleffe, modulo di partenza 3-5-2 con Marietta in porta e una linea difensiva a tre composta da Boloca, Potop e Baroni. A centrocampo spazio a Astrologo, Fossati e Parlati con il capitano Borghini e Giannini esterni di fascia mentre nella coppia offensiva partiranno dal 1′ Zoma e Mustacchio. Risponderà il Trento con un 4-3-3 con Barlocco tra i pali e una difesa a quattro con Vitturini, Kassama, Barison e Fini. Nella zona di centrocampo si muoveranno Rada, Aucelli e Giannotti mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio dal 1′ per Anastasia, Di Carmine e Disanto.

DIRETTA ALBINOLEFFE TRENTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Albinoleffe Trento propone le quote per tutti coloro che vorranno scommettere sul match di Serie C. Per quanto riguarda la vittoria interna dell’Albinoleffe viene quotata 2.30, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 2.85 mentre la quota riferita al successo esterno del Trento viene fissata dai bookmaker a 3.10.