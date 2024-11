DIRETTA TRENTO FERALPISALÒ (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Sfida tra due club che puntano entrambi ai piani alti della classifica, presentiamo la diretta Trento FeralpiSalò ricordando che cosa hanno fatto finora trentini e lombardi nelle partite delle prime tredici giornate nel campionato di Serie C 2024-2025, naturalmente girone A. Intanto dobbiamo ribadire che si tratta di una sfida di livello davvero eccellente. Il Trento è solidissimo, spiccano infatti sette pareggi e una sola sconfitta, il resto sono evidentemente cinque vittorie per raggiungere quota 22 punti e puntare all’aggancio in classifica alla FeralpiSalò, che troviamo a quota 25 grazie a sette vittorie più quattro pareggi, mentre sono due le sconfitte per i bresciani.

DIRETTA/ Feralpisalò Atalanta U23 (risultato finale 3-1): la chiude Di Molfetta (3 novembre 2024)

Entrambe le squadre sono imbattute nelle ultime cinque giornate, anche se il Trento con sole due vittorie mentre la FeralpiSalò vanta ben quattro successi. Adesso però i numeri statistici assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Trento FeralpiSalò comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Alcione Milano Trento (risultato finale 0-1): la decide Giannotti (Serie C, 2 novembre 2024)

DIRETTA TRENTO FERALPISALO’, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi vorrà seguire la diretta Trento Feralpisalò dovrà essere abbonato a Sky oppure a Now dato che queste due piattaforme detengono i diritti per la trasmissione di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per l’annata 2024/2025 che si sta disputando. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno quindi vedere in tv la sfida oppure con Sky Go via streaming con smart phone, tablet e browser sul pc, servizio questo garantito pure da NOW TV.

TESTA A TESTA

Passiamo all’angolo storico della diretta di Trento Feralpisalò, il nostro obiettivo rimane quello di cercare la favorita storica di questo match e capire in base ad essa chi può avere la meglio alla fine dei prossimi novanta minuti. In totale tra queste due compagini abbiamo sei precedenti, un buon numero considerando che in Serie C è molto facile essere cambiati di girone. Il computo totale si divide in tre vittorie per la squadra che oggi gioca in trasferta, abbiamo poi due pareggi e le restanti partire che mancano all’appello invece sono finite con la vittoria del Trento.

Video Union Clodiense Feralpisalò (0-1)/ Gol e highlights: segna Boci nel finale! (Serie C 30 ottobre 2024)

Che però non vince da diversi anni visto che la compagine casalinga vinse per due volte di fola nei primi due contri, per poi lasciare lo scettro alla Feralpisalò. Detto questo spostiamoci pure sul prossimo aggiornamento della diretta di Trento Feralpisalò, analizzeremo insieme le statistiche per capire chi avrà il favore del pronostico sotto un punto di vista matematico. (agg. Gianmarco Mannara)

UN MATCH D’ALTA CLASSIFICA

La diretta Trento Feralpisalò è in programma presso lo Stadio Briamasco alle ore 20:30 di venerdì 8 novembre 2024 e si disputa come partita valida per la quattordicesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. Le due compagini impegnate questa sera stanno percorrendo un cammino entusiasmante in questo campionato ricoprendo infatti al momento rispettivamente la terza, con 25 punti, e la quarta posizione, con 22 punti, in classifica e l’obiettivo, almeno per gli ospiti, sembra abbastanza chiaro.

I verdazzurri tenteranno infatti di scalzare i gialloblu dal terzo posto attualmente occupato ottenendo un successo nonostante anche l’Alcione Milano segua con gli stessi punti e potrebbe invece giocar loro un brutto tiro se dovesse tornare alla vittoria contro la Pro Vercelli dopo aver perso nello scorso turno proprio contro il Trento. Dal canto loro, gli Aquilotti non hanno alcuna intenzione di cedere il passo ai Leoni, mirando anzi a consolidare il piazzamento in zona playoff maturato in questo avvio di stagione.

TRENTO FERALPISALO’, LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo ora un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Trento Feralpisalò e dunque quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori in relazioni ai rispettivi schieramenti iniziali da impiegare. Mister Luca Tabbiani dovrebbe continuare a puntare sul 4-3-3 che ha portato anche al successo contro l’Alcione nella scorsa giornata e dunque Barlocco in porta, Frosinini, Cappelletti, Barison e Vitturini o Fini in difesa, Aucelli, Rada e Giannotti in mediana e tridente d’attacco composto da Anastasia, Di Carmine o Petrovic e Ghillani o Kassama.

I Leoni del Garda non rimarrano certo in attesa di subire e tentare uno spiraglio per ripartire cercando invece il quarto successo consecutivo e per farlo il mister Aimo Diana dovrebbe optare il 3-4-2-1 vincente utilizzato anche nel 3 a 1 sull’Atalanta U23: in porta ci sarà Rinaldi con Pilati, Pasini e Rizzo a comporre il resto della retroguardia, Pietrelli, Zennaro, Balestreto e Boci a centrocampo, Cavuoti e Di Molfetta a supporto del centravanti Dubickas.

TRENTO FERALPISALO’, LE QUOTE

La diretta Trento Feralpisalò verrà disputata come gara valevole per il quattordicesimo turno della Serie C e proviamo dunque ad analizzare qual’è il pronostico dell’esito finale tramite le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive.