DIRETTA ALCARAZ MACHAC ATP SHANGHAI 2024: SINNER OSSERVA!

Alle ore 12:30 di giovedì 10 ottobre la diretta Alcaraz Machac ci farà compagnia nei quarti di finale del torneo Atp Shanghai 2024: l’orario è relativo, nel senso che non si comincerà prima di quell’ora e poi dipenderà dai due match precedenti, anche se dovrebbe esserci tutto il margine perché l’ora sia quella indicata. Carlos Alcaraz, campione a Pechino grazie alla finale vinta contro Jannik Sinner, potrebbe nuovamente pescare l’azzurro: lo spagnolo punta al bis asiatico ma questo sarebbe un Masters 1000, dunque torneo ancora più prezioso dopo il 500 del China Open, e in semifinale avrebbe comunque una sfida tostissima.

Infatti proprio in questi momenti Sinner è in campo per il suo quarto contro Daniil Medvedev: ancora loro tre, dall’altra parte del tabellone invece abbiamo Novak Djokovic e poi attenzione anche a Taylor Fritz, almeno per il modo in cui sta giocando nel torneo Atp Shanghai 2024. Avversario di Alcaraz sarà oggi Tomas Machac: ceco che rappresenta, lui pure, la nuova generazione anche se leggermente più “anziano” (è nato nel 2000), un giocatore in forte crescita che però non è ancora riuscito a fare il salto di qualità sperato. Tuttavia, ieri a Shanghai si è liberato di Tommy Paul, un signore sul cemento: dunque attenzione alle sorprese…

COME VEDERE LA DIRETTA ALCARAZ MACHAC: ATP SHANGHAI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Anche la diretta tv di Alcaraz Machac sarà ovviamente appannaggio della televisione satellitare: ormai sappiamo bene che il torneo Atp Shanghai 2024 viene mandato in onda sui canali di questa emittente, in particolar modo su Sky Sport Tennis che rimane quello “centrale” al numero 203 del decoder. L’appuntamento riservato agli abbonati riguarderà anche il servizio di diretta streaming video: potrete infatti assistere alla diretta Alcaraz Machac anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA ALCARAZ MACHAC: LO SPAGNOLO È FAVORITO

Con la diretta Alcaraz Machac vivremo dunque una sfida che potenzialmente ci regalerà l’avversario di Sinner nel torneo Atp Shanghai 2024: in tanti aspettano l’undicesima sfida tra lo spagnolo e l’altoatesino, Alcaraz chiaramente non ci pensa ancora perché prima deve superare l’ostacolo Machac. Vincere il Masters 1000 di Shanghai permetterebbe allo spagnolo di incamerare il sesto trofeo di questa categoria: numeri impressionanti se pensiamo che Alcaraz ha solo 21 anni, ma del resto detiene già il record per il numero 1 più giovane di sempre (strappato a Lleyton Hewitt) e basterebbero quattro Slam in bacheca, in tre tornei diversi, per dirci quanto possa ancora diventare leggendario.

Machac dunque oggi fa la parte dell’outsider: è stato un ottimo torneo quello del ceco, in questo momento uno di quei giocatori che possono sempre dare fastidio e trovare grandi settimane in un percorso comunque generalmente solido, ma che poi quando arriva il momento della verità non riescono a fare il passo ulteriore. Questo dice la carriera del ceco; chiaramente allora nella diretta Alcaraz Machac potrebbe anche arrivare un risultato a sorpresa, a bocce ferme dobbiamo per forza di cose dire che le aspettative siano quelle di vedere Alcaraz in semifinale e allora venerdì potremmo avere una grande semifinale contro Sinner, ma tra poco lo scopriremo…