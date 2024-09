La diretta Atalanta Torino Primavera (fischio d’inizio sabato alle ore 15.00) sarà una sfida interessante per capire le velleità dei bergamaschi, in netta risalita dopo un timido inizio di campionato. Due punti nelle prime tre partite, dopo due vittorie consecutive per l’Atalanta, prima con un pirotecnico 3-4 in casa della Sampdoria, poi ancora un poker in trasferta, un brillante 1-4 in casa dell’Udinese.

Video Torino Empoli (1-2)/ Gol e highlights: Haas regala gli ottavi ai suoi! (Coppa Italia 24 settembre 2024)

Il Torino al momento è nella parte destra della classifica, 6 punti per i granata che hanno però già attraversato un passaggio stagionale delicato. Dopo la vittoria nel match d’esordio sono arrivate infatti tre sconfitte consecutive in campionato, con il Toro che ha rialzato la testa battendo in casa di misura il Cagliari e ottenendo così un balzo che ha allontanato i granata dalla zona calda della graduatoria.

Diretta/ Torino Empoli (risultato finale 1-2): Haas elimina i granata! (Coppa Italia 24 settembre 2024)

DIRETTA ATALANTA TORINO PRIMAVERA: COME VEDERE LA PARTITA

Chi desidera seguire la diretta Atalanta Torino Primavera potrà farlo gratuitamente su Sportitalia. Anche lo streaming sarà disponibile senza costi aggiuntivi attraverso l’app e il sito web di Sportitalia, permettendo agli appassionati di guardare la partita in maniera semplice e gratuita.

ATALANTA TORINO PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Obiettivo sulle probabili formazioni della diretta Atalanta Torino Primavera, proviamo ad anticipare le mosse dei due mister. Per l’Atalanta 3-5-2 con una difesa a tre composta da Armstrong, Ghezzi e Bilac davanti all’estremo difensore Torriani. Gli esterni di fascia saranno Gobbo e Simonetto, i titolari a centrocampo Mencaraglia, Bonanomi e Riccio mentre Fiogbe e Baldo faranno coppia sul fronte d’attacco. Per il Torino 3-4-3 con Plaia estremo difensore e Pellini, Mullen e Olsson titolari nella difesa a tre. I quattro di centrocampo saranno Marchioro, Dalla Vecchia, Ciammaglichella e Mahari, nel tridente offensivo spazio dal 1′ a Krzyzanowski, Franzoni e Gabellini.

Diretta/ Atalanta Como (risultato finale 2-3): Fabregas show a Bergamo, Gasp va ko (24 settembre 2024)

ATALANTA TORINO PRIMAVERA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi ha voglia di concedersi una scommessa sulla diretta Atalanta Torino Primavera, ecco le quote aggiornate: la vittoria dell’Atalanta è quotata a 2.15, il pareggio a 3.55, mentre una vittoria in trasferta per il Torino è offerta a 2.90.