DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: GLI ITALIANI IN CAMPO OGGI!

Nuova giornata agli Australian Open 2025 e nuove sfide per gli italiani: sabato 18 gennaio siamo impegnati nel terzo turno per la metà alta del tabellone maschile e quella bassa del femminile, due porzioni che nello Slam di Melbourne consegnano ancora quattro azzurri in corsa. Jannik Sinner, numero 1 e campione in carica, ha uno spazio riservato nel suo match contro Marcos Giron; il big match nel tabellone Atp è senza ombra di dubbio quello di Lorenzo Musetti, che ha vinto due partite non scontate contro Matteo Arnaldi e Denis Shapovalov e adesso incrocia la racchetta con Ben Shelton, giovane stella Usa che a dire il vero dopo un promettente avvio si è leggermente bloccato.

Diretta Australian Open 2025/ Streaming video tv: anche Djokovic vince e va agli ottavi! (oggi 17 gennaio)

Giusto però che nella diretta Australian Open 2025 i riflettori siano su Lorenzo Sonego: non tanto per il match odierno, che lo oppone comunque all’insidioso Fabian Marozsan, quanto perché nel turno precedente il piemontese ha vinto al quinto set una battaglia contro Joao Fonseca, uno che potrebbe essere un fenomeno generazionale. Infine ecco Jasmine Paolini, che punta la terza finale negli ultimi quattro Slam: per la lucchese gli ottavi di finale a Melbourne saranno da cercare contro Elina Svitolina, lontana dai picchi del passato ma pur sempre insidiosa, sfida anche questa non troppo abbordabile.

Diretta Australian Open 2025/ Clamoroso, Medvedev eliminato dal numero 121 Learner Tien! (16 gennaio)

COME VEDERE LA DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta la diretta tv degli Australian Open 2025 viene affidata al pacchetto Eurosport con i due canali ai numeri 210 e 211 del decoder satellitare, per gli abbonati ci sarà anche la possibilità di assistere alle principali partite del mercoledì tramite la diretta streaming video che con Sky Go non comporta costi aggiuntivi, inoltre possiamo ricordare l’alternativa fornita dalla piattaforma DAZN, sempre per i clienti del servizio.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: LE SFIDE DEL GIORNO

Possiamo ipotizzare, nella diretta Australian Open 2025 di oggi, che gli italiani in campo siano tutti favoriti: anche Musetti contro Shelton perché, come dicevamo, lo statunitense non è riuscito a confermare del tutto le ottime premesse, certamente ha tutto il tempo del mondo ma per ora la sua crescita appare leggermente in frenata, un po’ come era accaduto a Holger Rune che, dopo aver vinto un match importante contro il nostro Matteo Berrettini – ancora alla ricerca della migliore condizione – oggi se la vede con Miomir Kecmanovic e potrebbe essere il prossimo avversario proprio di Sinner.

Diretta/ Sinner Schoolkate (risultato finale 3-1): vittoria in rimonta e 3° turno! (Australian Open 2025)

Jasmine Paolini andrebbe invece a incrociare la racchetta con Beatriz Haddad Maia o Veronika Kudermetova, comunque avversarie alla sua portata; questo ci dà l’occasione per dire che nel terzo turno del tabellone femminile spicca una bella sfida tra Iga Swiatek e Emma Raducanu, che sarebbe potuta valere i titoli Slam (e magari sarà così in futuro) ma si presenta per ora con l’inglese ancora a caccia della forma migliore, mai più ritrovata dopo il trionfo sorprendente agli Us Open anche a causa degli infortuni. Per Elena Rybakina, altra potenziale finalista nella diretta Australian Open 2025, l’avversaria sarà invece Dayana Yastremska: altro match molto interessante così come quello tra Emma Navarro, oggi una Top Ten Wta, e la ex numero 2 Ons Jabeur che a causa degli infortuni è scivolata al numero 39.