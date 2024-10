DIRETTA AVELLINO MESSINA: IRPINI A CACCIA DELLA QUINTA VITTORIA DI FILA

Sarà domenica alle 15,00 l’appuntamento con la diretta Avellino Messina in campo per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C. Ad affrontarsi saranno due delle piazze più calde di questo campionato che stanno vivendo diversi momenti e stati di forma. L’Avellino arriva a questa partita da ottavo in classifica e con quattro vittorie di fila nelle ultime quattro giornate. Peggio il Messina che si trova in piena zona playout e non vince da sette partite con le ultime tre che hanno portato solo pareggi.

DIRETTA AVELLINO MESSINA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la Serie C e la diretta Avellino Messina sarà necessario collegarsi con i canali di Sky o ai servizi streaming di Sky GO e NOW TV. Potrete seguire la partita anche con la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni migliori e le emozioni di questo match.

AVELLINO MESSINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in rassegna anche le possibili scelte dei due allenatori andando ad approfondire la questione sulle probabili formazioni. Biancolino manda in campo un 4-4-2 con D’Ausilio e Patierno a formare la coppia d’attacco con Russo e Vano pronti ad avere importante minutaggio dalla panchina. Sounas e Gori saranno i due esterni con Palmiero e De Cristofaro a completare il centrocampo.

Scende in campo con un 4-3-3, invece, il Messina di Modica che si affiderà ancora al tridente formato da Pedicillo, Anatriello e Petrungaro. Morleo e Lia saranno i due terzini con Manetta e Rizzo a completare la linea difensiva.

AVELLINO MESSINA, LE QUOTE

Analizziamo insieme anche le quote della diretta Avellino Messina andando a vedere le proposte di Snai. I padroni di casa sono i favoriti e vedono la loro vittoria a 1,32 contro il pareggio X a 4,50 e la vittoria per gli ospiti che sale fino a 8,25.