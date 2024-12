DIRETTA BOLOGNA VERONA PRIMAVERA, TANTA ATTESA

Una squadra in crisi contro una in formissima. Stiamo parlando della diretta Bologna Verona Primavera che si giocherà giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 15:00, valevole per la 16esima giornata del campionato di categoria. I rossoblu sono reduci da ben quattro sconfitte consecutive, una situazione veramente complicata. La prima di questo filotto è stata con il Sassuolo, seguito poi da Fiorentina, Cagliari e infine la Lazio con solamente tre gol segnati in totale.

Il Verona invece non perde dal 2 novembre, data del 3-0 subito contro il Milan. Da lì in avanti grandi prestazioni con successi importanti contro Monza per 4-0, Cremonese con due reti a zero e un doppio 2-1 con Sampdoria e Juventus. Pareggio invece per 1-1 nell’ultimo turno col Cesena.

DOVE VEDERE LA DIRETTA BOLOGNA VERONA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Come per tutte le sfide del campionato di categoria, la diretta Bologna Verona Primavera sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60 del digitale terreste. Per quanto concerne la diretta Bologna Verona Primavera in streaming si potrà assistere alla partita su app o sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA VERONA PRIMAVERA

I padroni di casa scenderanno in campo con il modulo 5-3-2 con Happonen in porta, difeso da Puukko, Mazzetti, De Luca, Baroncioni e Papazov. A centrocampo Byar, Diop e Nordvall con Castaldo-Ravaglioli in attacco.

Gli scaligeri invece si schiereranno con il 3-5-2 con Magro tra i pali, protetto qualche metro più avanti da Nwanege, Kurti e Barry. Agiranno da esterni Agbonifo e De Battisti con Szimionas, Dalla Riva e Pavanati in mediana. In avanti Vermesan e Monticelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BOLOGNA VERONA PRIMAVERA

Quali sono le quote per le scommesse della diretta Bologna Verona? Partiamo dai favoriti ovvero gli ospiti seppur di poco ovvero 2.25 contro i 2.45 dell’1 fisso per i felsinei. Il pariè quotato 3.95.

Il Gol è quotato a 1.53 mentre il No Gol a 2.20. Infine Over e Under 2.5 valgono 1.60 e 2.15.