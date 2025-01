PROBABILI FORMAZIONI BRAGA LAZIO: BARONI CAMBIA IN PORTOGALLO!

Andiamo a studiare le probabili formazioni Braga Lazio, partita che alle ore 21:00 di giovedì 30 gennaio si gioca per l’ultima giornata nel super girone di Europa League 2024-2025. Per i biancocelesti è di fatto una formalità: basta un pareggio per blindare il primo posto, soprattutto con la vittoria sulla Real Sociedad è arrivata la certezza aritmetica degli ottavi e dunque per Marco Baroni il cammino in questa Europa League è stato straordinario, sei vittorie e un pareggio per una Lazio che ha saputo dominare, ma che questa sera dovrà riscattare la sanguinosa sconfitta interna di campionato contro la Fiorentina.

Il Braga è vicino all’eliminazione, a causa di due sconfitte consecutive: una contro la Roma all’Olimpico, quella di settimana scorsa contro l’Union Saint Gilloise, al momento non bastano 7 punti e anzi servirà vincere e sperare per proseguire al playoff, deludenti i portoghesi che, ricordiamo, erano arrivati anche in finale di Europa League pur se stiamo parlando di oltre 10 anni fa. Adesso però dobbiamo valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, dunque aspettando che la partita prenda il via leggiamo insieme le loro scelte nelle probabili formazioni Braga Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO BRAGA LAZIO

Possiamo dire che sia curioso, a corredo delle probabili formazioni Braga Lazio, trovare quote che danno un ampio favore del pronostico ai portoghesi: eppure è così, secondo le giocate pervenute alla Snai il segno 1 per la vittoria del Braga ha un valore che corrisponde a 1,65 volte la posta in palio, mentre il segno 2 per il successo della Lazio vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 4,50 volte l’importo messo sul piatto. Infine ecco il pareggio che, regolato dal segno X, con questo bookmaker ha un valore pari a 3,85 quello che sarà stato l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI BRAGA LAZIO

LE MOSSE DI CARVALHAL

La sconfitta in Belgio ha portato degli strascichi per Carlos Carvalhal, che nelle probabili formazioni Braga Lazio deve fare i conti con le squalifiche pesanti di Vitor Carvalho e Bruma, quest’ultimo espulso dalla panchina: al centro del campo si va dunque verso la conferma del veterano Joao Moutinho con Gorby, fa un passo più avanti Ricardo Horta la cui versatilità permette comunque al Braga di disporsi anche con un 4-3-3, portando i due esterni d’attacco, che dovrebbero essere Gabri Martinez a sinistra e Gharbi a sinistra, a supporto della prima punta, qui ballottaggio tra El Ouazzani e Fran Navarro, reduce dalla doppietta in campionato, con il primo favorito.

Peserà soprattutto l’assenza di Bruma, che ha già messo a referto 12 gol e 9 assist nella sua ottima stagione; in difesa invece Carvalhal se la dovrebbe giocare con Arrey-Mbi e Niakaté a fare i centrali a protezione del portiere Hornicek (Paulo Oliveira è infortunato, altra tegola per il Braga che sfida la Lazio), sugli esterni i favoriti sarebbero Robson Bambu e Roger Fernandes ma bisognerà valutare la loro condizione, eventualmente sono pronti Victor Gomez e Chissumba e anche Adrian Marin, che può occupare la fascia mancina.

LE SCELTE DI BARONI

Ancora una volta nelle probabili formazioni Braga Lazio è emergenza per Baroni: tra infortunati e squalificati saranno sei gli indisponibili, e questo senza contare i non convocabili per l’Europa League. I biancocelesti insomma non possono fare ampio turnover, anche se probabilmente Baroni avrebbe scelto la miglior formazione possibile al netto di qualche modifica: un’ipotesi è quella di vedere Gigot fare coppia con Mario Gila davanti a Mandas, portiere di coppa, poi Marusic a destra e Luca Pellegrini che a sinistra sarà confermato rispetto alla partita di domenica sera contro la Fiorentina, qui per totale assenza di alternative nel suo ruolo.

Al centro del campo mancherà lo squalificato Rovella: spazio dunque a Fisayo Dele-Bashiru e Gendouzi (il piatto piange anche nella zona mediana), Tchaouna dovrebbe vincere il ballottaggio con Isaksen che, a destra sulla trequarti, è stato titolare nelle ultime uscite mentre sulla sinistra sarà Noslin a sostituire Zaccagni, lui pure fermato dal Giudice Sportivo, con Pedro centrale. Attenzione però a Castellanos, acciaccato: in caso di suo forfait, Noslin farebbe la prima punta con Pedro spostato a sinistra per favorire l’inserimento di Boulaye Dia, vedremo se queste saranno davvero le scelte della Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI BRAGA LAZIO: IL TABELLINO

BRAGA (4-2-3-1): Hornicek; Bambu, Arrey-Mbi, Niakaté, Chissumba; Gorby, Joao Moutinho; Gharbi, Ricardo Horta, Gabri Martinez; El Ouazzani. Allenatore: Carlos Carvalhal

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Gila, Lu. Pellegrini; Guendouzi, F. Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni