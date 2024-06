DIRETTA/ Paraguay Brasile (risultato finale 1-4): Vinicius Jr scatenato! (Copa America 2024, 29 giugno)

DIRETTA PARAGUAY BRASILE (RISULTATO FINALE 1-4)

Paraguay Brasile 1-4: perentoria vittoria della Selecao, che si rilancia dopo il pareggio al debutto contro il Costa Rica, che oggi invece ha perso per 3-0 contro la Colombia, che resta così a punteggio pieno ed è già matematicamente ai quarti, dove comunque anche il Brasile è ormai praticamente certo di approdare. Il Brasile attacca fin da subito, nel primo quarto d’ora concede un paio di occasioni al Paraguay ma poi diventa un dominio totale. Paquetà calcia a lato un rigore concesso per fallo di mano di Cubas, ma al 35’ Vinicius firma il gol del vantaggio chiudendo una splendida azione su assist proprio di Paquetà. Al 43’ Savio firma il raddoppio con un tocco da pochi passi e nel recupero arriva il tris grazie alla doppietta di Vinicius.

Il Paraguay prova a riaprirla ad inizio ripresa perché al 48’ Alderete trova il gol con un gran tiro di sinistro, ma al 65’ Paquetà si presenta di nuovo dal dischetto e questa volta segna il 4-1 che di fatto chiude la partita, anche perché nel finale il Paraguay resta pure in dieci uomini a causa dell’espulsione di Cubas. Ora il Brasile ha +3 di differenza reti e il Costa Rica -3, il ribaltone sembra impossibile anche se ci sarà Brasile Colombia, che di fatto varrà il primo posto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DELICATA PER DUE

La posta in palio sarà già molto alta all’Allegiant Stadium di Las Vegas per la diretta di Paraguay Brasile, che ci terrà compagnia alle ore 3.00 della notte italiana di sabato 29 giugno per la seconda giornata del girone D della Copa America 2024, anche se nel Nevada evidentemente sarà ancora venerdì. Il debutto è stato deludente e adesso non si può sbagliare, questo è il tratto che accomuna le due Nazionali verso la diretta di Paraguay Brasile, anche se con alcune differenze. Il Paraguay ha esordito con una sconfitta contro la Colombia, per cui è ancora fermo a zero punti e adesso attende la sfida in teoria più difficile del girone.

Il Brasile d’altro canto non può fare regali dopo il deludente pareggio all’esordio contro il Costa Rica, perché altrimenti potrebbe clamorosamente complicarsi la strada anche solo verso la qualificazione per i quarti di finale, non solo verso l’obiettivo principale che sarebbe naturalmente la vittoria finale della Copa America dopo l’enorme amarezza di tre anni fa, quando il Brasile perse a Rio de Janeiro la finale contro gli eterni rivali dell’Argentina. Per adesso non si può pensare così in avanti, tutta l’attenzione deve essere per il verdetto della diretta di Paraguay Brasile…

PARAGUAY BRASILE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Al di là degli orari molto scomodi, ci sono in realtà buone notizie per chi vorrà seguire la diretta tv di Paraguay Brasile, che sarà infatti garantita in chiaro su Sportitalia, canale disponibile al numero 60 del telecomando. L’emittente garantisce anche il servizio di diretta streaming video, visitando il sito o attivando l’app; infine, un’altra opzione è quella della piattaforma Mola Tv, in questo caso su abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI PARAGUAY BRASILE

Adesso è giunto il momento di scoprire anche le probabili formazioni per la diretta di Paraguay Brasile. Per quanto riguarda il Paraguay, il c.t. Daniel Garnero dovrebbe scegliere un modulo 4-3-3, nel quale schieriamo il portiere Morinigo e davanti a lui la difesa a quattro con Velazquez, Balbuena, Alderete ed Espinoza da destra a sinistra; linea a tre invece nel centrocampo paraguaiano, con Villasanti, Cubas e Caballero possibili titolari; infine, il tridente offensivo potrebbe vedere in campo dal primo minuto Miguel Almiron, Arce ed Enciso.

Parecchio attese sono le mosse di Dorival Junior dopo il deludente debutto del Brasile, di base indichiamo un modulo 4-2-3-1 con il portiere Alisson protetto dai quattro difensori Danilo, Eder Militao, Marquinhos e Arana; in mediana per i verdeoro ecco la coppia formata da Bruno Guimaraes e Joao Gomes; deve però fare un salto di qualità soprattutto il reparto offensivo, che dovrebbe schierarsi con Raphina, Lucas Paquetá e Rodrygo da destra a sinistra sulla trequarti, a supporto del centravanti Vinicius Junior.

ECCO INFINE PRONOSTICO E QUOTE

Come al solito, l’ultimo capitolo della nostra presentazione circa la diretta di Paraguay Brasile sarà dedicato all’analisi del pronostico in base alle quote dell’agenzia Snai. In teoria dovrebbe essere una partita a senso unico, perché la vittoria del Brasile è quotata a 1,32 sul segno 2, mentre già il pareggio (segno X) varrebbe ben 4,75 volte la posta in palio e il segno 1 tocca quota 9,50 se sarà il Paraguay a fare festa.











