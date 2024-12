DIRETTA CAMPOBASSO AREZZO, L’OTTAVA OSPITA LA SESTA FORZA DEL TORNEO

Un bel duello ci attende domenica 22 dicembre 2024 alle ore 15:00 con la diretta Campobasso Arezzo. Allo Stadio Nuovo Romagnoli i rossoblu attendono l’opportunità per vendicare la sconfitta per 1 a 0 patita ad agosto proprio contro i toscani e l’obiettivo è dunque quello di fare risultato in questo avvio di girone di ritorno per la classifica B del torneo. Il Campobasso vuole inoltre cercare di tornare a vincere dopo aver collezionato qualche pareggio e qualche battuta d’arresto di troppo nelle scorse settimane.

Detto della compagine in ottava posizione, passiamo ora all’Arezzo che si trova al sesto posto con trentadue punti. Gli Amaranto sono stati elminati in Coppa Italia di Serie C questa settimana venendo battuti in casa dal Trapani e adesso potranno concentrarsi unicamente sul campionato e la possibile corsa alla promozione in Serie B. Per il Cavallino si tratterebbe dell’ennesimo risultato utile consecutivo da alcune settimane a questa parte.

DIRETTA CAMPOBASSO AREZZO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se non si avrà la possibilità di recarsi fisicamente allo stadio, la diretta Campobasso Arezzo sarà trasmessa e quindi a disposizione per tutti quelli che si sono abbonati ai servizi offerti da Now e Sky. La gara sarà dunque in streaming su Now Tv e Sky Go ed in televisione sarà proposta sul canale Sky Sport 254.

CAMPOBASSO AREZZO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Campobasso Arezzo si può ipotizzare che il tecnico Piero Braglia opti per riconfermare gli undici di partenza visti contro il Pescara affidandosi al modulo 3-5-2 con F. Forte, Calabrese, Benassai, Mondonico, Morelli, D’Angelo, Prezioso, Serra, Pierno, R. Forte e Di Nardo.

Provando a dimenticare la partita di Coppa contro il Trapani, mister Troise per il suo Arezzo dovrebbe invece riproporre il tridente del 4-3-3 con Trombini, Montini, Del Fabro, Gigli, Righetti, Mawuli, Santoro, Renzi, Guccione, Pattarello e Tavernelli.

CAMPOBASSO AREZZO, LE QUOTE

Prendendo in esame le quote offerte da agenzie di scommesse sportive come Eurobet possiamo capire quanto possa essere incerto l’esito finale della diretta Campobasso Arezzo. Sia l’1 che il 2, ovvero il successo di una delle due compagini, è ugualmente quotato a 2.65 e questo fattore sottolinea l’equilibrio che potrebbe regnare tra queste squadre al momento di affrontarsi. Leggermente meno probabile appare invece la possibilità che la disputa si concluda in parità, con l’x dato infatti a 2.80.